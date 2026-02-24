Рейтинг@Mail.ru
Член-корреспондент РАН рассказал о выходе животноводства на новый уровень
13:22 24.02.2026
Член-корреспондент РАН рассказал о выходе животноводства на новый уровень
Член-корреспондент РАН рассказал о выходе животноводства на новый уровень
В России есть возможность создавать животных с заданными характеристиками, которые позволят вывести отечественное племенное животноводство на принципиально... РИА Новости, 24.02.2026
Член-корреспондент РАН рассказал о выходе животноводства на новый уровень

Племяшов: российское животноводство выходит на принципиально новый уровень

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В России есть возможность создавать животных с заданными характеристиками, которые позволят вывести отечественное племенное животноводство на принципиально новый уровень, заявил РИА Новости ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов.
"Учёные Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины только что получили новорождённого телёнка методом экстракорпорального оплодотворения — IVP (in vitro produced) — в условиях собственной научно-образовательной лаборатории", - сказал он.
По его словам, "рождение этого телёнка — не случайная удача, а закономерный результат многолетней системной работы".
"Мы целенаправленно выстраивали компетенции: от геномной оценки и селекционных подборов до эмбриологии и криоконсервации. Сегодня наша лаборатория способна создавать животных с заданными характеристиками, которые позволят вывести российское племенное животноводство на принципиально новый уровень", — подчеркнул собеседник агентства.
Отцом телёнка, добавил он, стал геномно-оцененный бык голштинской породы "Баркип", рождённый в США с одним из высочайших в мире показателей племенной ценности — TPI 3490 при продуктивности молока 1 287 фунтов. Донором яйцеклетки послужила высокопродуктивная племенная корова из Ленинградской области с удоем свыше 14 000 кг за 305 дней лактации.
"Биотехнологический процесс стал возможен благодаря специально оснащённой лаборатории университета с эмбриональными инкубаторами, микроманипуляционными системами и ламинарными боксами", - сказал ректор университета.
"Развитию направления способствует и государственная поддержка: министерство сельского хозяйства включило СПбГУВМ в консорциум вузов по разработке и внедрению репродуктивных биотехнологий, обеспечив финансирование на дооснащение лаборатории современным оборудованием", - заключил он.
Заголовок открываемого материала