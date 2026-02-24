Названы регионы-лидеры по качеству жизни

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург лидируют в рейтинге регионов РФ по качеству жизни, свидетельствует исследование РИА Новости.

Эксперты РИА Новости подготовили четырнадцатый по счету Рейтинг регионов по качеству жизни – 2025. Рейтинг строился на основе комплексного учета 66 индикаторов, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

Лидеры демонстрируют постоянство

Санкт-Петербург и Первые позиции в Рейтинге регионов по качеству жизни – 2025 по-прежнему занимают Москва Московская область . Сводный рейтинговый балл у этих трех регионов превышает 80 (возможный диапазон от 1 до 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты РФ

По сравнению с предыдущим годом состав первой десятки почти не изменился, за исключением рокировки между Ростовской областью и Ленинградской областью. Кроме того, число лидеров покинул Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, который потерял семь позиций, а его место в первой десятке заняла Воронежская область, улучшив свой прошлогодний результат на одну позицию.

Регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится более 45% суммарного ВРП субъектов РФ. В этих регионах проживает 50,2 миллиона человек или 34% всего населения России. В рейтинге социально-экономического положения регионов они в большинстве устойчиво занимают высокие позиции.

Ротация в списке замыкающих

Состав последней десятки покинула Карачаево-Черкесия, которая поднялась на четыре строчки вверх, а Карелия и Чукотский автономный округ, наоборот, потеряли по четыре и три позиции соответственно и вошли в число замыкающих.

Как отмечают эксперты, основными негативными факторами для большинства регионов из нижней части рейтинга остается невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и довольно высокий уровень безработицы. При этом у всех регионов из последней десятки рейтинга значение рейтингового балла повысилось и у большинства из них довольно существенно, что свидетельствует о наличии позитивных тенденций в данной сфере.

Изменения за год

Сводный рейтинговый балл в текущем рейтинге вырос у 77 регионов и у восьми - снизился. При этом в ряде регионов с положительной динамикой рейтингового балла темпы его повышения были довольно существенными. В результате медианное значение рейтингового балла всех регионов РФ выросло с 55,343 в Рейтинге – 2024 до 56,519 в Рейтинге – 2025, а среднее значение – с 55,521 до 57,2.

Лидером по росту рейтингового балла стала Чечня, ее результат увеличился на 6,1 пункта. В двух регионах – Ненецком автономном округе Республике Крым – рейтинговый балл вырос на 5,52 и 5,45 пункта соответственно. Еще в девяти регионах итоговый результат увеличился более чем на три пункта.

Распределение регионов в рейтинге не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. Как говорилось выше, верхний и нижний полюсы остались практически без изменений. В середине списка произошли некоторые движения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. По сравнению с предыдущим рейтингом, более чем на шесть мест изменились позиции у 13 регионов, из которых у шести позиции улучшились и у семи – снизились.

В целом же, по сравнению с предыдущим годом, у 34 регионов позиции улучшились, у 34 –снизились и у 17 регионов не изменились. При этом, как было отмечено ранее, рейтинговый балл снизился только у восьми регионов. Таким образом, снижение позиций регионов произошло на фоне роста рейтингового балла и было обусловлено не ухудшением показателей, а тем фактором, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно, что привело к более заметному росту их рейтингового балла и перераспределению позиций.

На шесть и более мест ухудшили свои позиции семь регионов: Белгородская, Сахалинская, Волгоградская области Ханты-Мансийский автономный округ , Кемеровская, Брянская и Орловская области . При этом в первых четырех регионах этой группы позиции ухудшились вместе со снижением рейтингового балла, а следовательно, остальные регионы опустились в рейтинге вследствие того факта, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно.

Как считали рейтинг

При расчете рейтинга проводился анализ 66 индикаторов на основе более 100 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.