17:07 24.02.2026
В СК назвали причину гибели ребенка, найденного в коляске в Дербенте
Истощение могло стать причиной гибели ребенка, которого полицейские обнаружили мертвым в коляске в Дербенте, сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости, 24.02.2026
происшествия
дербент
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
дербент
россия
республика дагестан
происшествия, дербент, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Истощение могло стать причиной гибели ребенка, которого полицейские обнаружили мертвым в коляске в Дербенте, сообщили в Следственном комитете России.
Ранее в правоохранительных органах Дагестана рассказали РИА Новости, что в Дербенте полицейские при проверке женщины обнаружили в детской коляске мертвого младенца. В прокуратуре республики сообщили РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
«

"По версии следствия, 20 февраля 2026 года в ходе проверки сотрудниками полиции документов у жительницы города Дербента они обратили внимание, что у нее в коляске находится двухгодовалый ребенок без признаков жизни. По предварительным данным, смерть ребенка могла наступить в результате истощения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для определения точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие даст правовую оценку действию (бездействию) уполномоченных должностных лиц, добавили в ведомстве.
ПроисшествияДербентРоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
