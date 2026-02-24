https://ria.ru/20260224/rebenok-2076464182.html
В СК назвали причину гибели ребенка, найденного в коляске в Дербенте
В СК назвали причину гибели ребенка, найденного в коляске в Дербенте - РИА Новости, 24.02.2026
В СК назвали причину гибели ребенка, найденного в коляске в Дербенте
Истощение могло стать причиной гибели ребенка, которого полицейские обнаружили мертвым в коляске в Дербенте, сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости, 24.02.2026
дербент
россия
республика дагестан
В СК назвали причину гибели ребенка, найденного в коляске в Дербенте
МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Истощение могло стать причиной гибели ребенка, которого полицейские обнаружили мертвым в коляске в Дербенте, сообщили в Следственном комитете России.
Ранее в правоохранительных органах Дагестана рассказали РИА Новости, что в Дербенте полицейские при проверке женщины обнаружили в детской коляске мертвого младенца. В прокуратуре республики сообщили РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
«
"По версии следствия, 20 февраля 2026 года в ходе проверки сотрудниками полиции документов у жительницы города Дербента они обратили внимание, что у нее в коляске находится двухгодовалый ребенок без признаков жизни. По предварительным данным, смерть ребенка могла наступить в результате истощения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для определения точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие даст правовую оценку действию (бездействию) уполномоченных должностных лиц, добавили в ведомстве.