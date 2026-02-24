В Петербурге полиция ищет мужчину, ранившего ножом мужчину в ТЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге разыскивают ранившего ножом мужчину в торговом центре, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о ножевом ранении мужчины в торговом центре на Пулковском шоссе поступило в полицию вечером во вторник.