В Петербурге полиция ищет мужчину, ранившего ножом мужчину в ТЦ
В Петербурге полиция ищет мужчину, ранившего ножом мужчину в ТЦ - РИА Новости, 24.02.2026
В Петербурге полиция ищет мужчину, ранившего ножом мужчину в ТЦ
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге разыскивают ранившего ножом мужчину в торговом центре, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 24.02.2026
