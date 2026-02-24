Дворник рассказал, как спас выпавшего из окна мальчика в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Дворник Хайрулло Ибадуллаев рассказал, как спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка в Санкт-Петербурге.
"Когда я увидел ребенка, я знал, что нужно сделать… Я грудь подставил, чтобы он сюда упал, я его сразу удержал и тоже упал", - сказал Ибадуллаев на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга.
В экстренных службах Петербурга сообщили РИА Новости 22 февраля, что дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.
В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил Ибадуллаева, медалью "Жасорат" ("Мужество"). Мужчина также получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 миллиона рублей и отправил деньги больному отцу.
Во вторник губернатор Петербурга Александр Беглов вручил Ибадуллаеву знак отличия "За доблесть в спасении" за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка. Ибадуллаев также получил в подарок от губернатора памятные часы.
Сообщалось, что Ибадуллаев трудится в Петербурге с декабря 2025 года. Ранее работал на уборке улиц Оренбурга. Он женат, но его супруга и четверо дочерей находятся на родине в Узбекистане.
