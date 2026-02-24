Рейтинг@Mail.ru
Дворник рассказал, как спас выпавшего из окна мальчика в Петербурге - РИА Новости, 24.02.2026
23:15 24.02.2026
Дворник рассказал, как спас выпавшего из окна мальчика в Петербурге
Дворник рассказал, как спас выпавшего из окна мальчика в Петербурге - РИА Новости, 24.02.2026
Дворник рассказал, как спас выпавшего из окна мальчика в Петербурге
Дворник Хайрулло Ибадуллаев рассказал, как спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T23:15:00+03:00
2026-02-24T23:15:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
узбекистан
александр беглов
санкт-петербург
узбекистан
происшествия, санкт-петербург, узбекистан, александр беглов
Происшествия, Санкт-Петербург, Узбекистан, Александр Беглов
Дворник рассказал, как спас выпавшего из окна мальчика в Петербурге

Спасший мальчика дворник рассказал, что подставил грудь, чтобы его поймать

© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаХайрулло Ибадуллаев
Хайрулло Ибадуллаев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
Хайрулло Ибадуллаев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Дворник Хайрулло Ибадуллаев рассказал, как спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка в Санкт-Петербурге.
"Когда я увидел ребенка, я знал, что нужно сделать… Я грудь подставил, чтобы он сюда упал, я его сразу удержал и тоже упал", - сказал Ибадуллаев на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга.
В экстренных службах Петербурга сообщили РИА Новости 22 февраля, что дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.
В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил Ибадуллаева, медалью "Жасорат" ("Мужество"). Мужчина также получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 миллиона рублей и отправил деньги больному отцу.
Во вторник губернатор Петербурга Александр Беглов вручил Ибадуллаеву знак отличия "За доблесть в спасении" за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка. Ибадуллаев также получил в подарок от губернатора памятные часы.
Сообщалось, что Ибадуллаев трудится в Петербурге с декабря 2025 года. Ранее работал на уборке улиц Оренбурга. Он женат, но его супруга и четверо дочерей находятся на родине в Узбекистане.
ПроисшествияСанкт-ПетербургУзбекистанАлександр Беглов
 
 
Обсуждения
