Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о его доброте

ТАШКЕНТ, 24 фев – РИА Новости. Жена дворника Хайрулло Ибадуллаева, спасшего мальчика в Санкт-Петербурге, рассказала, что ее муж уже спасал ребенка в 2025 году, когда сдал кровь для его операции.

В экстренных службах Санкт-Петербурга сообщили РИА Новости 22 февраля, что дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.

"У моего мужа всегда была такая доброта. В 2025 году он также сдал кровь, когда оперировали одного маленького ребёнка, и спас ему жизнь", - рассказала Гуллола Сафарова в видеоматериале, который размещен в Telegram-канале агентства миграции республики.

Сафарова сообщила, что муж позвонил ей из больницы и сказал, что ему наложили на руку гипс.

"Пусть он будет жив и здоров ради меня и моих четырёх дочерей. Если он будет твёрдо стоять на ногах ради моих дочерей, мне этого достаточно", - отметила супруга.

Представители агентства сообщили, что посетили дом Ибадуллаева в Кашкадарьинской области , а также предоставили ему авиабилет в Узбекистан после того, как он закончит лечение в больнице.

"Спасибо моему президенту за то, что уделил столько внимания. Когда я услышал (о награде – ред.), от переполнявших чувств я был очень счастлив. Мы всей семьёй, все мы сейчас очень рады. Мы не ожидали, что так будет", - сказал Ибадуллаев в видеосюжете, комментируя получение награды от президента Узбекистана.