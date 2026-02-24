Рейтинг@Mail.ru
Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о его доброте
19:37 24.02.2026 (обновлено: 20:59 24.02.2026)
Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о его доброте
Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о его доброте
2026-02-24T19:37:00+03:00
2026-02-24T20:59:00+03:00
2026
узбекистан, санкт-петербург, общество
Узбекистан, Санкт-Петербург, Общество
Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о его доброте

Дворник, спасший мальчика в Петербурге, в 2025 году спас другого ребенка

Хайрулло Ибадуллаев
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
Хайрулло Ибадуллаев. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 24 фев – РИА Новости. Жена дворника Хайрулло Ибадуллаева, спасшего мальчика в Санкт-Петербурге, рассказала, что ее муж уже спасал ребенка в 2025 году, когда сдал кровь для его операции.
В экстренных службах Санкт-Петербурга сообщили РИА Новости 22 февраля, что дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.
Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника рассказала о мечтах мужа
23 февраля, 22:54
"У моего мужа всегда была такая доброта. В 2025 году он также сдал кровь, когда оперировали одного маленького ребёнка, и спас ему жизнь", - рассказала Гуллола Сафарова в видеоматериале, который размещен в Telegram-канале агентства миграции республики.
Сафарова сообщила, что муж позвонил ей из больницы и сказал, что ему наложили на руку гипс.
"Пусть он будет жив и здоров ради меня и моих четырёх дочерей. Если он будет твёрдо стоять на ногах ради моих дочерей, мне этого достаточно", - отметила супруга.
Представители агентства сообщили, что посетили дом Ибадуллаева в Кашкадарьинской области, а также предоставили ему авиабилет в Узбекистан после того, как он закончит лечение в больнице.
"Спасибо моему президенту за то, что уделил столько внимания. Когда я услышал (о награде – ред.), от переполнявших чувств я был очень счастлив. Мы всей семьёй, все мы сейчас очень рады. Мы не ожидали, что так будет", - сказал Ибадуллаев в видеосюжете, комментируя получение награды от президента Узбекистана.
В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил Ибадуллаева, медалью "Жасорат" ("Мужество"). Мужчина также получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 миллиона рублей и отправил деньги больному отцу.
Дворника, спасшего ребенка в Петербурге, наградили знаком отличия
Дворника, спасшего ребенка в Петербурге, наградили знаком отличия
Вчера, 19:19
 
УзбекистанСанкт-ПетербургОбщество
 
 
