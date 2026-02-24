Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные осадки

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сильные осадки ожидаются на этой неделе в южных регионах России и на Дальнем востоке, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"По регионам России идет циклон западного происхождения, и особенно сильных снегопадов не ожидается: они все ограничатся сегодняшним днем на территориях от Смоленска до Владимира и от Ярославля до Орла - в этой зоне. В дальнейшем этот циклон немножко зарывается на юг, и сильные осадки пройдут только в южных районах: это Кубань, это Северный Кавказ - послезавтра, это Крым - сегодня и завтра", - рассказал Шувалов.
Синоптик добавил, что среди остальных районов только Дальний Восток отличается сильными осадками. Амурской области в субботу грозит очередной монгольский циклон. С Японского моря на юг Курил поднимается довольно существенный и очень глубокий циклон.
"Юг Курил, юг Сахалина - здесь ожидаются сильные осадки, до двух третей месячной нормы осадков в Южно-Курильске вполне можно ждать, причем там они будут преимущественно в виде дождя. А на севере Курильской гряды, на юге Камчатки, на юге Сахалина - в основном в виде снега и тоже достаточно интенсивного, с количеством осадков до 10-20 сантиметров", - подчеркнул он.