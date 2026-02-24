Рейтинг@Mail.ru
Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные осадки
19:36 24.02.2026
Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные осадки
Сильные осадки ожидаются на этой неделе в южных регионах России и на Дальнем востоке, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр
россия
дальний восток
сахалин
снегопад в москве
общество
россия, дальний восток, сахалин, снегопад в москве, общество
Россия, Дальний Восток, Сахалин, Снегопад в Москве, Общество
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнег в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Снег в Москве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сильные осадки ожидаются на этой неделе в южных регионах России и на Дальнем востоке, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"По регионам России идет циклон западного происхождения, и особенно сильных снегопадов не ожидается: они все ограничатся сегодняшним днем на территориях от Смоленска до Владимира и от Ярославля до Орла - в этой зоне. В дальнейшем этот циклон немножко зарывается на юг, и сильные осадки пройдут только в южных районах: это Кубань, это Северный Кавказ - послезавтра, это Крым - сегодня и завтра", - рассказал Шувалов.
Синоптик добавил, что среди остальных районов только Дальний Восток отличается сильными осадками. Амурской области в субботу грозит очередной монгольский циклон. С Японского моря на юг Курил поднимается довольно существенный и очень глубокий циклон.
"Юг Курил, юг Сахалина - здесь ожидаются сильные осадки, до двух третей месячной нормы осадков в Южно-Курильске вполне можно ждать, причем там они будут преимущественно в виде дождя. А на севере Курильской гряды, на юге Камчатки, на юге Сахалина - в основном в виде снега и тоже достаточно интенсивного, с количеством осадков до 10-20 сантиметров", - подчеркнул он.
Последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Цены на такси в Москве выросли почти вдвое из-за снегопада
Вчера, 18:34
 
РоссияДальний ВостокСахалинСнегопад в МосквеОбщество
 
 
