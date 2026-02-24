СМИ: экс-баскетболист "Спартака" избежал наказания по делу о нападении

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Бывший разыгрывающий защитник ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и петербургского "Спартака" Патрик Беверли избежал наказания по делу о разбойном нападении на члена семьи, сообщает TMZ.
Беверли был арестован 15 ноября по обвинениям в удушении и избиении своей 15-летней сестры. Подобные действия квалифицируются как уголовное преступление третьей степени. Сестра Беверли утверждала, что он схватил ее за шею обеими руками и поднял, оторвав ноги от пола, она не могла дышать около 30 секунд, а затем прижал к стене и ударил кулаком. Позже в социальных сетях девушка заявила, что все было не так.
Беверли 37 лет. В 2010–2012 годах он выступал за петербургский "Спартак", в составе которого он завоевал Кубок России 2011 года. В НБА Беверли играл за "Хьюстон Рокетс", "Лос-Анджелес Клипперс", "Миннесоту Тимбервулвз", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Чикаго Буллз", "Филадельфию Севенти Сиксерс" и "Милуоки Бакс". Сезон-2024/25 американец провел в "Хапоэле" из Тель-Авива.