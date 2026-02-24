Рейтинг@Mail.ru
18:20 24.02.2026
СМИ: экс-баскетболист "Спартака" избежал наказания по делу о нападении
СМИ: экс-баскетболист "Спартака" избежал наказания по делу о нападении
Игровой момент матча "Локомотив" - "Спартак". Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Бывший разыгрывающий защитник ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и петербургского "Спартака" Патрик Беверли избежал наказания по делу о разбойном нападении на члена семьи, сообщает TMZ.
Беверли был арестован 15 ноября по обвинениям в удушении и избиении своей 15-летней сестры. Подобные действия квалифицируются как уголовное преступление третьей степени. Сестра Беверли утверждала, что он схватил ее за шею обеими руками и поднял, оторвав ноги от пола, она не могла дышать около 30 секунд, а затем прижал к стене и ударил кулаком. Позже в социальных сетях девушка заявила, что все было не так.
По данным источника, большое жюри в округе Форт-Бенд (США, штат Техас) не предъявило Беверли обвинений, сославшись на недостаточность доказательств.
Беверли 37 лет. В 2010–2012 годах он выступал за петербургский "Спартак", в составе которого он завоевал Кубок России 2011 года. В НБА Беверли играл за "Хьюстон Рокетс", "Лос-Анджелес Клипперс", "Миннесоту Тимбервулвз", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Чикаго Буллз", "Филадельфию Севенти Сиксерс" и "Милуоки Бакс". Сезон-2024/25 американец провел в "Хапоэле" из Тель-Авива.
Делонте Уэст - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Экс-игрока НБА арестовали за ограбление и направили на лечение, пишут СМИ
16 января, 21:12
 
БаскетболСпортСШАТехасРоссияТель-АвивПатрик БеверлиХьюстон РокетсЛос-Анджелес КлипперсНБА
 
