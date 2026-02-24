https://ria.ru/20260224/mishustin-2076357091.html
Мишустин провел совещание по подготовке к отчету в Госдуме
Мишустин провел совещание по подготовке к отчету в Госдуме - РИА Новости, 24.02.2026
Мишустин провел совещание по подготовке к отчету в Госдуме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник провел совещание с правительством по подготовке к отчету в Государственной думе. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:43:00+03:00
2026-02-24T11:43:00+03:00
2026-02-24T11:43:00+03:00
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
единая россия
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076355901_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_02ddda5017ad7bba5eba471d2cc18f2d.jpg
https://ria.ru/20260224/mishustin-2076354995.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076355901_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_bc31aad6b6380e3514c81cbce15f799e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, кпрф
Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Единая Россия, КПРФ
Мишустин провел совещание по подготовке к отчету в Госдуме
Мишустин провел совещание с правительством по подготовке к отчету в Госдуме