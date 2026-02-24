Рейтинг@Mail.ru
Мишустин провел совещание по подготовке к отчету в Госдуме - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/mishustin-2076357091.html
Мишустин провел совещание по подготовке к отчету в Госдуме
Мишустин провел совещание по подготовке к отчету в Госдуме - РИА Новости, 24.02.2026
Мишустин провел совещание по подготовке к отчету в Госдуме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник провел совещание с правительством по подготовке к отчету в Государственной думе. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:43:00+03:00
2026-02-24T11:43:00+03:00
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
единая россия
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076355901_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_02ddda5017ad7bba5eba471d2cc18f2d.jpg
https://ria.ru/20260224/mishustin-2076354995.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076355901_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_bc31aad6b6380e3514c81cbce15f799e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, кпрф
Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Единая Россия, КПРФ
Мишустин провел совещание по подготовке к отчету в Госдуме

Мишустин провел совещание с правительством по подготовке к отчету в Госдуме

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин проводит совещание по подготовке ежегодного отчета правительства в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин проводит совещание по подготовке ежегодного отчета правительства в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин проводит совещание по подготовке ежегодного отчета правительства в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник провел совещание с правительством по подготовке к отчету в Государственной думе.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отчет правительства о работе в 2025 году пройдет 25 февраля. В рамках подготовки к отчету Мишустин провел серию встреч с депутатами всех думских фракций - "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР и "Новых людей". Мишустин также провел встречу с Володиным.
Правительство в ходе отчета в Госдуме обсудит конкретные меры по достижению целей развития РФ, сообщил ранее российский премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по подготовке ежегодного отчета правительства в Государственной Думе РФ. 24 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Мишустин назвал общие цели правительства и Госдумы
Вчера, 11:37
 
РоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФЕдиная РоссияКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала