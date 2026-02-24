https://ria.ru/20260224/mishustin-2076337862.html
Мишустин встретился с Володиным перед отчетом правительства в Госдуме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в преддверии отчета правительства в нижней палате... РИА Новости, 24.02.2026
