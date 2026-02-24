Рейтинг@Mail.ru
Мишустин встретился с Володиным перед отчетом правительства в Госдуме - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 24.02.2026 (обновлено: 10:30 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/mishustin-2076337862.html
Мишустин встретился с Володиным перед отчетом правительства в Госдуме
Мишустин встретился с Володиным перед отчетом правительства в Госдуме - РИА Новости, 24.02.2026
Мишустин встретился с Володиным перед отчетом правительства в Госдуме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в преддверии отчета правительства в нижней палате... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:28:00+03:00
2026-02-24T10:30:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
единая россия
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076338266_0:357:2930:2005_1920x0_80_0_0_b533780b617685c2553876e5e0125b7b.jpg
https://ria.ru/20260224/mishustin-2076336707.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076338266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7786d0d4d30f6dffb0fe93699eb0d33e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, кпрф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Единая Россия, КПРФ
Мишустин встретился с Володиным перед отчетом правительства в Госдуме

Мишустин встретился с Володиным в преддверии отчета правительства в Госдуме

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи. 24 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи. 24 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи. 24 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в преддверии отчета правительства в нижней палате российского парламента.
Отчет правительства в Госдуме о работе в 2025 году пройдет 25 февраля, сообщил ранее Володин. В рамках подготовки к отчету Мишустин провел серию встреч с депутатами думских фракций "Единой России", КПРФ, "Справедливой России" ЛДПР и "Новые люди".
Правительство в ходе отчета в Госдуме обсудит конкретные меры по достижению целей развития РФ, сообщил ранее российский премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Прямой разговор с депутатами необходим, заявил Мишустин
Вчера, 10:24
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФЕдиная РоссияКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала