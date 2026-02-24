Рейтинг@Mail.ru
Минское "Динамо" вылетело в Сочи на фоне отмены матча с ЦСКА из-за БПЛА
13:02 24.02.2026 (обновлено: 16:19 24.02.2026)
Минское "Динамо" вылетело в Сочи на фоне отмены матча с ЦСКА из-за БПЛА
динамо (минск), континентальная хоккейная лига (кхл), хк сочи
Хоккей, Динамо (Минск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Сочи
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Хоккеисты минского "Динамо" вылетели в Сочи, где состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против одноименного местного клуба, сообщает пресс-служба белорусского клуба.
Встреча пройдет в среду, 25 февраля, и начнется в 19:30 мск.
«
"Команда вылетела в Сочи", - сообщается в Telegram-канале минчан.
"Сочи" принимал столичный ЦСКА в понедельник. Начало встречи в связи с авиационной опасностью было перенесено с 17:00 на 18:15 мск. После первого периода матч был остановлен при счете 0:0 из-за повторной угрозы атаки БПЛА. КХЛ сообщила, что дополнительно проинформирует о решении по доигровке матча. Также в Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Владимир Плющев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Шабаш недопустим": Плющев прокомментировал отстранение пьяных судей ВХЛ
ХоккейДинамо (Минск)КХЛ 2025-2026ХК Сочи
 
