Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане полицейские нашли мертвого ребенка в детской коляске - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 24.02.2026 (обновлено: 13:39 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/derbent-2076390214.html
В Дагестане полицейские нашли мертвого ребенка в детской коляске
В Дагестане полицейские нашли мертвого ребенка в детской коляске - РИА Новости, 24.02.2026
В Дагестане полицейские нашли мертвого ребенка в детской коляске
Полицейские обнаружили мертвого ребенка в детской коляске при проверке женщины в Дербенте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T13:37:00+03:00
2026-02-24T13:39:00+03:00
дербент
республика дагестан
происшествия
полиция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005279_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_b40411574bb46f1d600685b073f9686c.jpg
https://ria.ru/20260223/peterburg-2076274682.html
дербент
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005279_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_a07b3bc5971fd9b76330bd7a47390142.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дербент, республика дагестан, происшествия, полиция
Дербент, Республика Дагестан, Происшествия, Полиция
В Дагестане полицейские нашли мертвого ребенка в детской коляске

РИА Новости: в Дербенте полицейские нашли мертвого ребенка в детской коляске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Полицейские обнаружили мертвого ребенка в детской коляске при проверке женщины в Дербенте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана.
"В районе автовокзала в Дербенте полицейские решили проверить женщину с коляской, которая казалась растерянной. В коляске обнаружили мертвого ребенка, которому было год-полтора", - сказал собеседник агентства.
По его словам, женщину задержали, материалы переданы в следственное управление для выяснения обстоятельств произошедшего.
Хайрулло Ибадуллаев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала об их семье
23 февраля, 21:49
 
ДербентРеспублика ДагестанПроисшествияПолиция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала