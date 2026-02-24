https://ria.ru/20260224/derbent-2076390214.html
В Дагестане полицейские нашли мертвого ребенка в детской коляске
В Дагестане полицейские нашли мертвого ребенка в детской коляске
Полицейские обнаружили мертвого ребенка в детской коляске при проверке женщины в Дербенте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана. РИА Новости, 24.02.2026
