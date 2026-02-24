Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане завели дело из-за найденного в коляске мертвого ребенка - РИА Новости, 24.02.2026
15:19 24.02.2026
В Дагестане завели дело из-за найденного в коляске мертвого ребенка
В Дагестане завели дело из-за найденного в коляске мертвого ребенка - РИА Новости, 24.02.2026
В Дагестане завели дело из-за найденного в коляске мертвого ребенка
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с гибелью ребенка в городе Дербенте, сообщили РИА Новости в прокуратуре Дагестана. РИА Новости, 24.02.2026
происшествия
дербент
республика дагестан
россия
дербент
республика дагестан
россия
происшествия, дербент, республика дагестан, россия
Происшествия, Дербент, Республика Дагестан, Россия
В Дагестане завели дело из-за найденного в коляске мертвого ребенка

РИА Новости: в Дагестане завели дело из-за найденного в коляске мертвого ребенка

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с гибелью ребенка в городе Дербенте, сообщили РИА Новости в прокуратуре Дагестана.
Ранее в правоохранительных органах республики сообщили РИА Новости, что в Дербенте полицейские при проверке женщины обнаружили в детской коляске мертвого младенца. Женщину задержали.
"В связи с гибелью малолетней девочки в городе Дербенте возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в связи со смертью ребенка прокуратура Дагестана организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий прокуратура Дербента установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, добавили в ведомстве.
ПроисшествияДербентРеспублика ДагестанРоссия
 
 
