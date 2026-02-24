https://ria.ru/20260224/delo-2076422327.html
В Дагестане завели дело из-за найденного в коляске мертвого ребенка
В Дагестане завели дело из-за найденного в коляске мертвого ребенка
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с гибелью ребенка в городе Дербенте, сообщили РИА Новости в прокуратуре Дагестана. РИА Новости, 24.02.2026
