08:13 24.02.2026
"Хьюстон" обыграл "Юту" в матче НБА
"Хьюстон" обыграл "Юту" в матче НБА
"Хьюстон Рокетс" обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 24.02.2026
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Хьюстон Рокетс" обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Хьюстоне завершилась со счетом 125:105 (38:22, 30:25, 32:28, 25:30) в пользу хозяев. В составе победителей 31 очко набрал Джабари Смит, а Кевин Дюрэнт (18 очков + 12 ассистов) и Тари Исон (11 очков + 10 подборов) оформили по дабл-даблу. У "Юты" 29 очков на свой счет записал Лаури Маркканен.
24 февраля 2026 • начало в 05:30
Завершен
Хьюстон
125 : 105
Юта
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Хьюстон" одержал 35-ю победу при 21 поражении, команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Юта" с 18 победами и 39 поражениями располагается на 13-й строчке.
В следующем матче "Хьюстон" дома сыграет с "Сакраменто Кингз" в ночь на 26 февраля по московскому времени, "Юта" примет "Нью-Орлеан Пеликанс" 27 февраля.
Результаты других матчей:
"Детройт Пистонс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 103:114;
"Мемфис Гриззлис" - "Сакраменто Кингз" - 114:123.
