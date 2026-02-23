Рейтинг@Mail.ru
Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала об их семье - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/peterburg-2076274682.html
Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала об их семье
Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала об их семье - РИА Новости, 23.02.2026
Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала об их семье
Жена дворника Хайрулло Ибадуллаева, спасшего ребенка в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости, что в их семье четверо детей. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T21:49:00+03:00
2026-02-23T21:49:00+03:00
санкт-петербург
узбекистан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076261987_0:178:594:512_1920x0_80_0_0_1553418da154b28cfa715fb0bb7e17cb.jpg
https://ria.ru/20260223/peterburg-2076273749.html
санкт-петербург
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076261987_0:122:594:568_1920x0_80_0_0_8b672aa0d687860479a6f33e48508d32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, узбекистан, россия
Санкт-Петербург, Узбекистан, Россия
Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала об их семье

Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника рассказала, что у них четверо детей

© РИА НовостиХайрулло Ибадуллаев
Хайрулло Ибадуллаев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости
Хайрулло Ибадуллаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Жена дворника Хайрулло Ибадуллаева, спасшего ребенка в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости, что в их семье четверо детей.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил соотечественника Хайрулло Ибадуллаева, спасшего выпавшего из окна в Санкт-Петербурге ребенка, медалью "Жасорат" (Мужество), сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
"Мой муж работает в России, у меня четверо детей, я живу в Кашкадарьинской области (Узбекистан - ред.). Я, безусловно, горжусь своим мужем, он мой герой", - рассказала она.
Накануне в экстренных службах Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.
Хайрулло Ибадуллаев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Дворник, спасший ребенка в Петербурге, получил премию имени Кеосаяна
Вчера, 21:34
 
Санкт-ПетербургУзбекистанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала