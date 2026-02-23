Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала об их семье

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Жена дворника Хайрулло Ибадуллаева, спасшего ребенка в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости, что в их семье четверо детей.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил соотечественника Хайрулло Ибадуллаева, спасшего выпавшего из окна в Санкт-Петербурге ребенка, медалью "Жасорат" (Мужество), сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
"Мой муж работает в России, у меня четверо детей, я живу в Кашкадарьинской области (Узбекистан - ред.). Я, безусловно, горжусь своим мужем, он мой герой", - рассказала она.
Накануне в экстренных службах Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.