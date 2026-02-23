Волонтеры Олимпиады станцевали под хит группы Eiffel 65 на закрытии Игр

ВЕРОНА, 23 фев – РИА Новости. Группа волонтеров, работавших на зимней Олимпиаде в Италии, станцевала на церемонии закрытия Игр под хит 1998 года Blue (Da Ba Dee) группы Eiffel 65, передает корреспондент РИА Новости.

Номер был посвящен всем волонтерам, принявшим участие в подготовке и проведении Олимпиады, и сопровождался видеороликом об их работе на различных объектах Игр.

На арене амфитеатра Вероны , ставшего местом проведения заключительной церемонии, одетые в фирменную голубую форму волонтеры исполнили короткое танцевальное шоу, выстроившись в пять олимпийских колец. Среди них оказался самый возрастной волонтер Игр – 88-летний житель Вероны Марио Гарджуло.