Волонтеры Олимпиады станцевали под хит группы Eiffel 65 на закрытии Игр
23.02.2026
00:49 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/olimpiada-2076149184.html
Волонтеры Олимпиады станцевали под хит группы Eiffel 65 на закрытии Игр
Волонтеры Олимпиады станцевали под хит группы Eiffel 65 на закрытии Игр - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Волонтеры Олимпиады станцевали под хит группы Eiffel 65 на закрытии Игр
Группа волонтеров, работавших на зимней Олимпиаде в Италии, станцевала на церемонии закрытия Игр под хит 1998 года Blue (Da Ba Dee) группы Eiffel 65, передает... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T00:49:00+03:00
2026-02-23T00:49:00+03:00
2026
Волонтеры Олимпиады станцевали под хит группы Eiffel 65 на закрытии Игр

Волонтеры Олимпиады станцевали под хит группы Eiffel 65 на церемонии закрытия

Церемония закрытия XXV Олимпийских игр в Вероне
Церемония закрытия XXV Олимпийских игр в Вероне
ВЕРОНА, 23 фев – РИА Новости. Группа волонтеров, работавших на зимней Олимпиаде в Италии, станцевала на церемонии закрытия Игр под хит 1998 года Blue (Da Ba Dee) группы Eiffel 65, передает корреспондент РИА Новости.
Номер был посвящен всем волонтерам, принявшим участие в подготовке и проведении Олимпиады, и сопровождался видеороликом об их работе на различных объектах Игр.
Олимпийский флаг передан Французским Альпам
23 февраля, 00:47
23 февраля, 00:47
На арене амфитеатра Вероны, ставшего местом проведения заключительной церемонии, одетые в фирменную голубую форму волонтеры исполнили короткое танцевальное шоу, выстроившись в пять олимпийских колец. Среди них оказался самый возрастной волонтер Игр – 88-летний житель Вероны Марио Гарджуло.
Музыкальным сопровождением номера стал хит почти 30-летней давности, соавтором которого является диджей Габри Понте. Он же стоял за пультом во время выступления волонтеров.
Итальянцы назвали самые запоминающиеся моменты Олимпиады
22 февраля, 22:48
22 февраля, 22:48
 
Верона, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
 
