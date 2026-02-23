Олимпийский флаг передан Французским Альпам

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Олимпийский флаг передали Французским Альпам в ходе торжественной церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года, которые прошли в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Церемония проходит в амфитеатре Арена-ди-Верона, построенном в I веке нашей эры. Олимпийские игры во Французских Альпах состоятся в 2030 году.