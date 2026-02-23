https://ria.ru/20260223/olimpiada-2076148791.html
Олимпийский флаг передан Французским Альпам
Олимпийский флаг передали Французским Альпам в ходе торжественной церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года, которые прошли в Милане и... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
Олимпийский флаг передан Французским Альпам
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Олимпийский флаг передали Французским Альпам в ходе торжественной церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года, которые прошли в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Церемония проходит в амфитеатре Арена-ди-Верона, построенном в I веке нашей эры. Олимпийские игры во Французских Альпах состоятся в 2030 году.
Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс
сообщил, что спортсмены из России
смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпиады. На парад спортсменов вышли фигуристы Аделия Петросян
и Петр Гуменник
, лыжники Дарья Непряева
и Савелий Коростелев
, ски-альпинист Никита Филиппов
.
К Играм были допущены 13 российских спортсменов. В соревнованиях приняли участие Гуменник и Петросян, Коростелев и Непряева, Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. Единственную награду на Олимпиаде среди россиян выиграл Филиппов, завоевавший серебро в спринте.