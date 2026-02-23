Хоккеисты ЦСКА останутся в Сочи после отмены матча КХЛ, сообщил источник

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Игроки московского ЦСКА останутся в Сочи после отмены встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против одноименного местного клуба, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Матч между "Сочи" и ЦСКА проходил в понедельник. Изначально начало встречи в связи с авиационной опасностью было перенесено с 17:00 на 18:15 мск. После первого периода матч был приостановлен при счете 0:0. Диктор по стадиону призвал болельщиков покинуть трибуны и проследовать в укрытие. Позднее КХЛ сообщила, что в связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч "Сочи" - ЦСКА не будет продолжен.
По информации РИА Новости, хоккеисты столичной команды проведут ночь в Сочи.
Лишившийся ранее шансов на выход в плей-офф "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции с 40 очками. ЦСКА имеет в активе 70 баллов после 58 матчей и располагается на пятой строчке.