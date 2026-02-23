Свищев назвал хоккейный турнир на Олимпиаде неинтересным без россиян

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Хоккейному турниру Олимпийских игр в Италии очень не хватало участия сборной России, только в финале команды Канады и США продемонстрировали потрясающую игру, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

"На Олимпиаде ведь были страны, которые ничего из себя не представляли, а нашу сборную не допустили по надуманным причинам. И турнир был неинтересен, за исключением решающего матча", - подчеркнул собеседник агентства.