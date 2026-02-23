Свищев назвал хоккейный турнир на Олимпиаде неинтересным без россиян

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Хоккейному турниру Олимпийских игр в Италии очень не хватало участия сборной России, только в финале команды Канады и США продемонстрировали потрясающую игру, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Olympic Games Final Stage
22 февраля 2026 • начало в 16:10
Закончен в OT
38:16 • Кэйл Макар
06:00 • Мэттью Болди
61:41 • Джек Хьюз
"Сборные Канады и США в финале Олимпийских игр показали фантастический хоккей, мне игра очень понравилась. Вчера был какой-то безумный, в хорошем смысле этого слова, хоккей. Но если бы наша сборная, составленная из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и лучших представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), собралась в полном составе, то она была бы очень яркой командой и могла играть в финале. Это было бы очень круто, потому что олимпийскому турниру очень не хватало наших ребят", - сказал Свищев.
"На Олимпиаде ведь были страны, которые ничего из себя не представляли, а нашу сборную не допустили по надуманным причинам. И турнир был неинтересен, за исключением решающего матча", - подчеркнул собеседник агентства.
В Олимпиаде впервые с 2014 года принимали участие игроки НХЛ. Сборную России не допустили до участия в Играх.