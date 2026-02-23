Рейтинг@Mail.ru
Свищев назвал хоккейный турнир на Олимпиаде неинтересным без россиян
Хоккей
Хоккей
 
14:32 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/khokkey-2076218321.html
Свищев назвал хоккейный турнир на Олимпиаде неинтересным без россиян
Свищев назвал хоккейный турнир на Олимпиаде неинтересным без россиян - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Свищев назвал хоккейный турнир на Олимпиаде неинтересным без россиян
Хоккейному турниру Олимпийских игр в Италии очень не хватало участия сборной России, только в финале команды Канады и США продемонстрировали потрясающую игру,... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T14:32:00+03:00
2026-02-23T14:32:00+03:00
хоккей
спорт
канада
сша
россия
дмитрий свищев
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
канада
сша
россия
Свищев назвал хоккейный турнир на Олимпиаде неинтересным без россиян

Свищев: российских хоккеистов очень не хватало в финале олимпийского турнира

Эпизод хоккейного матча Словакия - Финляндия на Олимпиаде-2026
Эпизод хоккейного матча Словакия - Финляндия на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© REUTERS / BRUCE BENNETT
Эпизод хоккейного матча Словакия - Финляндия на Олимпиаде-2026
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Хоккейному турниру Олимпийских игр в Италии очень не хватало участия сборной России, только в финале команды Канады и США продемонстрировали потрясающую игру, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
В воскресенье сборная США в овертайме обыграла команду Канады в финале Олимпиады со счетом 2:1. Американцы завоевали золото на олимпийском хоккейном турнире впервые с 1980 года.
Olympic Games Final Stage
22 февраля 2026 • начало в 16:10
Закончен в OT
Канада
1 : 2
США
38:16 • Кэйл Макар
(Девон Тоус)
06:00 • Мэттью Болди
(Остон Мэттьюс, Квин Хьюс)
61:41 • Джек Хьюз
(Зак Веренски, Коннор Хеллебайк)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сборные Канады и США в финале Олимпийских игр показали фантастический хоккей, мне игра очень понравилась. Вчера был какой-то безумный, в хорошем смысле этого слова, хоккей. Но если бы наша сборная, составленная из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и лучших представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), собралась в полном составе, то она была бы очень яркой командой и могла играть в финале. Это было бы очень круто, потому что олимпийскому турниру очень не хватало наших ребят", - сказал Свищев.
"На Олимпиаде ведь были страны, которые ничего из себя не представляли, а нашу сборную не допустили по надуманным причинам. И турнир был неинтересен, за исключением решающего матча", - подчеркнул собеседник агентства.
В Олимпиаде впервые с 2014 года принимали участие игроки НХЛ. Сборную России не допустили до участия в Играх.
Владимир Крикунов - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Крикунов объяснил, за счет чего сборная США по хоккею победила на Олимпиаде
22 февраля, 20:30
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
