Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" обыграл казахстанский клуб в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:03 23.02.2026 (обновлено: 18:20 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/futbol-2076246218.html
"Спартак" обыграл казахстанский клуб в товарищеском матче
"Спартак" обыграл казахстанский клуб в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
"Спартак" обыграл казахстанский клуб в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над казахстанским "Елимаем" в товарищеском матче в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T18:03:00+03:00
2026-02-23T18:20:00+03:00
футбол
спорт
антон заболотный
манфред угальде
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030500752_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_763aed0005dccad75a3e6b91ea97aa07.jpg
https://ria.ru/20260222/futbol-2076117062.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030500752_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e01c102199faf9d82a478046117906cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, антон заболотный, манфред угальде , спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Антон Заболотный, Манфред Угальде , Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" обыграл казахстанский клуб в товарищеском матче

"Спартак" обыграл "Елимай" в последнем товарищеском матче в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМаркиньос и Антон Заболотный
Маркиньос и Антон Заболотный - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Маркиньос и Антон Заболотный. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над казахстанским "Елимаем" в товарищеском матче в ОАЭ.
Встреча в Дубае завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака". В составе победителей мячи забили Антон Заболотный (48-я минута) и Манфред Угальде (78). У "Елимая" отличился Айбар Жаксылыков (40).
"Спартак" сыграл последний товарищеский матч в рамках предсезонных сборов в ОАЭ. Московская команда ушла на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков. В первом туре после возобновления чемпионата "Спартак" 1 марта на выезде сыграет с "Сочи".
Футбол - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Балтика" обыграла "Крылья Советов" в товарищеском матче
22 февраля, 19:23
 
ФутболСпортАнтон ЗаболотныйМанфред УгальдеСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Лада
    4
    2
  • Хоккей
    Прерван
    Сочи
    ЦСКА
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Минск
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Жирона
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала