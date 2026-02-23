https://ria.ru/20260223/futbol-2076246218.html
"Спартак" обыграл казахстанский клуб в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над казахстанским "Елимаем" в товарищеском матче в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
"Спартак" обыграл "Елимай" в последнем товарищеском матче в ОАЭ