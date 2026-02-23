Рейтинг@Mail.ru
Игрока "Бенфики" отстранили от матча ЛЧ против "Реала" - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:40 23.02.2026 (обновлено: 17:48 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/futbol-2076242945.html
Игрока "Бенфики" отстранили от матча ЛЧ против "Реала"
Игрока "Бенфики" отстранили от матча ЛЧ против "Реала" - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Игрока "Бенфики" отстранили от матча ЛЧ против "Реала"
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил полузащитника португальской "Бенфики" Джанлуку Престианни от участия в ответном... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T17:40:00+03:00
2026-02-23T17:48:00+03:00
футбол
спорт
мадрид
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076243491_0:120:3147:1891_1920x0_80_0_0_7fb70195556631e587c41177f84e9e52.jpg
https://ria.ru/20260222/futbol-2076067485.html
https://ria.ru/20260218/real-2075086134.html
мадрид
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076243491_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_dc7fd5a015d60bfd511766c8808c54ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, мадрид, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Спорт, Мадрид, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
Игрока "Бенфики" отстранили от матча ЛЧ против "Реала"

УЕФА отстранил полузащитника "Бенфики" Престианни от матча ЛЧ с "Реалом"

© REUTERS / Pedro NunesДжанлука Престианни во время матча с "Реалом" 17 февраля 2026 года
Джанлука Престианни во время матча с Реалом 17 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
Джанлука Престианни во время матча с "Реалом" 17 февраля 2026 года
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил полузащитника португальской "Бенфики" Джанлуку Престианни от участия в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против испанского "Реала" за дискриминационное поведение, сообщается на сайте организации.
Ранее, 17 февраля, "Реал" благодаря голу Винисиуса Жуниора на выезде обыграл "Бенфику" (1:0) в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. После забитого мяча встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил матч. В среду дисциплинарный комитет УЕФА назначил инспектора по этике для расследования по этому делу. На следующий день "Реал" объявил на своем официальном сайте, что предоставил организации доказательства случаев расизма в отношении Винисиуса.
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Ла Лига расследует поведение фанатов, которые желали смерти Винисиусу
22 февраля, 10:46
"После назначения инспектора по этике УЕФА для расследования обвинений в дискриминационном поведении во время матча плей-офф Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом" контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА сегодня принял решение временно отстранить Джанлуку Престианни от участия в следующем матче Лиги чемпионов, в котором он мог бы участвовать, за явное нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, касающейся дискриминационного поведения", - говорится в заявлении.
"Это никоим образом не влияет на любое решение, которое дисциплинарные органы УЕФА могут впоследствии принять после завершения текущего расследования и его представления соответствующим дисциплинарным органам УЕФА. Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена ​​в установленное время", - уточнили в УЕФА.
Ответная игра между "Реалом" и "Бенфикой" пройдет в Мадриде 25 февраля.
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Гол Винисиуса принес "Реалу" победу над "Бенфикой" в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:10
 
ФутболСпортМадридСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Лада
    4
    2
  • Хоккей
    Прерван
    Сочи
    ЦСКА
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Минск
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Жирона
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала