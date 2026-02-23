Игрока "Бенфики" отстранили от матча ЛЧ против "Реала"

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил полузащитника португальской "Бенфики" Джанлуку Престианни от участия в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против испанского "Реала" за дискриминационное поведение, сообщается на сайте организации.
Ранее, 17 февраля, "Реал" благодаря голу Винисиуса Жуниора на выезде обыграл "Бенфику" (1:0) в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. После забитого мяча встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил матч. В среду дисциплинарный комитет УЕФА назначил инспектора по этике для расследования по этому делу. На следующий день "Реал" объявил на своем официальном сайте, что предоставил организации доказательства случаев расизма в отношении Винисиуса.
"После назначения инспектора по этике УЕФА для расследования обвинений в дискриминационном поведении во время матча плей-офф Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом" контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА сегодня принял решение временно отстранить Джанлуку Престианни от участия в следующем матче Лиги чемпионов, в котором он мог бы участвовать, за явное нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, касающейся дискриминационного поведения", - говорится в заявлении.
"Это никоим образом не влияет на любое решение, которое дисциплинарные органы УЕФА могут впоследствии принять после завершения текущего расследования и его представления соответствующим дисциплинарным органам УЕФА. Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в установленное время", - уточнили в УЕФА.
Ответная игра между "Реалом" и "Бенфикой" пройдет в Мадриде 25 февраля.
