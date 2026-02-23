Игрока "Бенфики" отстранили от матча ЛЧ против "Реала"

"После назначения инспектора по этике УЕФА для расследования обвинений в дискриминационном поведении во время матча плей-офф Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом" контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА сегодня принял решение временно отстранить Джанлуку Престианни от участия в следующем матче Лиги чемпионов, в котором он мог бы участвовать, за явное нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, касающейся дискриминационного поведения", - говорится в заявлении.