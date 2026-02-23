Рейтинг@Mail.ru
"Партизан" уволил тренера после поражения от "Црвены Звезды"
Футбол
Футбол
 
14:49 23.02.2026 (обновлено: 15:00 23.02.2026)
"Партизан" уволил тренера после поражения от "Црвены Звезды"
"Партизан" уволил тренера после поражения от "Црвены Звезды"
"Партизан" уволил тренера после поражения от "Црвены Звезды"
Сербский "Партизан" расторг соглашение с главным тренером Ненадом Стояковичем, сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети X. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
футбол
спорт
сербия
партизан
црвена звезда
спорт, сербия, партизан, црвена звезда
Футбол, Спорт, Сербия, Партизан, Црвена Звезда
"Партизан" уволил тренера после поражения от "Црвены Звезды"

"Партизан" уволил тренера Стояковича после поражения от "Црвены Звезды"

Игроки "Партизана"
Игроки Партизана - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Игроки "Партизана". Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сербский "Партизан" расторг соглашение с главным тренером Ненадом Стояковичем, сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети X.
В воскресенье команда в гостях уступила "Црвене Звезде" со счетом 0:3 в 178-м по счету "вечном дерби", прошедшем в рамках 24-го тура чемпионата Сербии.
Дик Адвокат покинул пост главного тренера вышедшей на ЧМ сборной Кюрасао
Дик Адвокат покинул пост главного тренера вышедшей на ЧМ сборной Кюрасао
Вчера, 14:00
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Дамир Чакар.
"Футбольный клуб "Партизан" и главный тренер Ненад Стоякович приняли решение о прекращении сотрудничества. Мы выражаем искреннюю благодарность Ненаду за то, что он взял на себя ответственность за руководство первой командой в трудный момент, а также за профессиональную и преданную работу. Клуб желает ему больших успехов в тренерской карьере", - говорится в сообщении клуба.
Стояковичу 45 лет, он возглавил "Партизан" в ноябре 2025 года, заключив контракт до конца сезона. "Партизан" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Црвены Звезды" на 4 очка.
Люка Шевалье - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Шевалье может не попасть на ЧМ из-за проигрыша конкуренции Сафонову
Вчера, 09:47
 
ФутболСпортСербияПартизанЦрвена Звезда
 
