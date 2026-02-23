"Партизан" уволил тренера после поражения от "Црвены Звезды"

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сербский "Партизан" расторг соглашение с главным тренером Ненадом Стояковичем, сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети X.
В воскресенье команда в гостях уступила "Црвене Звезде" со счетом 0:3 в 178-м по счету "вечном дерби", прошедшем в рамках 24-го тура чемпионата Сербии.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Дамир Чакар.
"Футбольный клуб "Партизан" и главный тренер Ненад Стоякович приняли решение о прекращении сотрудничества. Мы выражаем искреннюю благодарность Ненаду за то, что он взял на себя ответственность за руководство первой командой в трудный момент, а также за профессиональную и преданную работу. Клуб желает ему больших успехов в тренерской карьере", - говорится в сообщении клуба.
Стояковичу 45 лет, он возглавил "Партизан" в ноябре 2025 года, заключив контракт до конца сезона. "Партизан" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Црвены Звезды" на 4 очка.