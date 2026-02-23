Глушаков назвал "Краснодар" топ-клубом на национальном уровне

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист сборной России, чемпион страны в составе московского "Спартака" Денис Глушаков в разговоре с РИА Новости заявил, что считает "Краснодар" топ-клубом на национальном уровне.