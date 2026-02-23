Рейтинг@Mail.ru
Глушаков назвал "Краснодар" топ-клубом на национальном уровне - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:05 23.02.2026 (обновлено: 09:10 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/futbol-2076174295.html
Глушаков назвал "Краснодар" топ-клубом на национальном уровне
Глушаков назвал "Краснодар" топ-клубом на национальном уровне - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Глушаков назвал "Краснодар" топ-клубом на национальном уровне
Бывший футболист сборной России, чемпион страны в составе московского "Спартака" Денис Глушаков в разговоре с РИА Новости заявил, что считает "Краснодар"... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T09:05:00+03:00
2026-02-23T09:10:00+03:00
футбол
спорт
россия
денис глушаков
краснодар
спартак москва
зенит
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782686840_0:0:3376:1898_1920x0_80_0_0_f68365659714349ab60ef8a372416d92.jpg
https://ria.ru/20260221/ponomarev-2075970481.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782686840_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_524b8790b881ab690ac90e06c8a0a5d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, денис глушаков, краснодар, спартак москва, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Денис Глушаков, Краснодар, Спартак Москва, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
Глушаков назвал "Краснодар" топ-клубом на национальном уровне

Экс-игрок сборной Глушаков назвал "Краснодар" топ-клубом на национальном уровне

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДенис Глушаков
Денис Глушаков - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Денис Глушаков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист сборной России, чемпион страны в составе московского "Спартака" Денис Глушаков в разговоре с РИА Новости заявил, что считает "Краснодар" топ-клубом на национальном уровне.
"Краснодар" 22 февраля отметил 18-летие с момента основания. За это время "быки" трижды становились бронзовыми призерами Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз - серебряными, а в прошлом сезоне впервые выиграли чемпионат. Лучшим результатом клуба в Кубке России является выход в финал в сезонах-2013/14 и 2022/23.
«
"Топ-клубы - это те, кто выигрывали много чемпионатов, кто вершили историю российского футбола. "Краснодар" тоже топ-клуб", - сказал Глушаков.
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ (40 очков в 18 матчах). У идущего вторым петербургского "Зенита" на одно очко меньше. В 19-м туре "быки" 28 февраля на своем поле встретятся с "Ростовом".
Футбол. Кубок России. Локомотив (Москва) - ПФК ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Экс-футболист сборной СССР предсказал чемпиона РПЛ
21 февраля, 14:25
 
ФутболСпортРоссияДенис ГлушаковКраснодарСпартак МоскваЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Лада
    4
    2
  • Хоккей
    Прерван
    Сочи
    ЦСКА
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Минск
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Жирона
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала