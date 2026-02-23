МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Приехавшая из Белоруссии сожительница американского финансиста Джеффри Эпштейна Карина Шуляк выбирала аппарат для ухода за лицом, который планировалось установить на печально известном ранчо Зорро в штате Нью-Мексико, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, Шуляк упоминается в 3478 из них. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
"Карина и я обсуждаем машинку для лица и кремы для ранчо", - пишет в конце апреля 2013 года в электронном письме Эпштейну с копией Шуляк абонент, данные которого вымараны цензурой.
То, что Шуляк неоднократно посещала ранчо Зорро, подтверждают и другие письма из "файлов Эпштейна". В частности, в марте 2014 года в переписке с абонентом по имени Карен она сообщает, где поблизости от ранчо можно приобрести пробиотики со вкусом клубники, которые предпочитал Эпштейн и которых не оказалось на ранчо в достаточном количестве к его приезду.
Ранее РИА Новости выяснило, что финансист хотел разместить на ранчо Зорро копию полотна "Избиение младенцев", показывающую убийство детей.
В середине февраля группа конгрессменов из штата Нью-Мексико заявила о решении создать специальную группу для расследования преступлений, совершенных на расположенном в районе Санта-Фе ранчо Зорро. Комментируя решение американских законодателей, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 февраля, что конгрессмены вряд ли попадут на ранчо, если в органах власти США решат, что им это не несет выгоды, хотя те же ведомства Штатов моментально обеспечили себе доступ для изъятия российской дипломатической собственности.
По данным западных СМИ, учившаяся ранее в Белорусском государственном медуниверситете Шуляк приехала в США в 2009 году в возрасте около 20 лет. Эпштейн якобы помог девушке поступить на учебу в стоматологический колледж при Колумбийском университете. В 2014 году Шуляк завершила обучение, а в 2025 году там же получила сертификат по программе углубленного стоматологического образования. Американские СМИ утверждают, что в настоящее время Шуляк, которой Эпштейн помог в свое время получить гражданство США, живет в Нью-Йорке. Женщина упомянута в завещании скандального финансиста, подписанного им незадолго до смерти. Из документа следует, что Эпштейн завещал Шуляк 50 миллионов долларов, а также ряд объектов недвижимости и драгоценности.