Подруга Эпштейна из Белоруссии выбирала технику для ранчо Зорро - РИА Новости, 23.02.2026
06:10 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/epshteyn-2076165251.html
Подруга Эпштейна из Белоруссии выбирала технику для ранчо Зорро
Подруга Эпштейна из Белоруссии выбирала технику для ранчо Зорро

Подруга Эпштейна Шуляк выбирала аппарат для ухода за лицом для ранчо Зорро

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Приехавшая из Белоруссии сожительница американского финансиста Джеффри Эпштейна Карина Шуляк выбирала аппарат для ухода за лицом, который планировалось установить на печально известном ранчо Зорро в штате Нью-Мексико, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, Шуляк упоминается в 3478 из них. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
"Карина и я обсуждаем машинку для лица и кремы для ранчо", - пишет в конце апреля 2013 года в электронном письме Эпштейну с копией Шуляк абонент, данные которого вымараны цензурой.
То, что Шуляк неоднократно посещала ранчо Зорро, подтверждают и другие письма из "файлов Эпштейна". В частности, в марте 2014 года в переписке с абонентом по имени Карен она сообщает, где поблизости от ранчо можно приобрести пробиотики со вкусом клубники, которые предпочитал Эпштейн и которых не оказалось на ранчо в достаточном количестве к его приезду.
Ранее РИА Новости выяснило, что финансист хотел разместить на ранчо Зорро копию полотна "Избиение младенцев", показывающую убийство детей.
В середине февраля группа конгрессменов из штата Нью-Мексико заявила о решении создать специальную группу для расследования преступлений, совершенных на расположенном в районе Санта-Фе ранчо Зорро. Комментируя решение американских законодателей, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 февраля, что конгрессмены вряд ли попадут на ранчо, если в органах власти США решат, что им это не несет выгоды, хотя те же ведомства Штатов моментально обеспечили себе доступ для изъятия российской дипломатической собственности.
По данным западных СМИ, учившаяся ранее в Белорусском государственном медуниверситете Шуляк приехала в США в 2009 году в возрасте около 20 лет. Эпштейн якобы помог девушке поступить на учебу в стоматологический колледж при Колумбийском университете. В 2014 году Шуляк завершила обучение, а в 2025 году там же получила сертификат по программе углубленного стоматологического образования. Американские СМИ утверждают, что в настоящее время Шуляк, которой Эпштейн помог в свое время получить гражданство США, живет в Нью-Йорке. Женщина упомянута в завещании скандального финансиста, подписанного им незадолго до смерти. Из документа следует, что Эпштейн завещал Шуляк 50 миллионов долларов, а также ряд объектов недвижимости и драгоценности.
