В Вероне зрители церемонии закрытия Олимпиады проходят два этапа контроля

ВЕРОНА, 22 фев - РИА Новости. Обладатели билетов на церемонию закрытия зимней олимпиады в Италии должны пройти два поста контроля перед тем как попасть на трибуны античной арены в центре Вероны, передает корреспондент РИА Новости.

Первичный контроль проходит на прилегающих к арене улицах и переулках. Как пояснили РИА Новости дежурящие на месте полицейские, они проверяют билеты или пропуска на закрытую территорию у проживающих в "красной зоне" местных жителей.

"На подходе к Арене контроль будет уже более тщательным: с металлодетекторами и осмотром личных вещей", - рассказал агентству сотрудник полиции.