В Вероне зрители церемонии закрытия Олимпиады проходят два этапа контроля
2026-02-22T23:04:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
спорт
верона
зимние олимпийские игры 2026, спорт, верона
Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Верона
ВЕРОНА, 22 фев - РИА Новости. Обладатели билетов на церемонию закрытия зимней олимпиады в Италии должны пройти два поста контроля перед тем как попасть на трибуны античной арены в центре Вероны, передает корреспондент РИА Новости.
Первичный контроль проходит на прилегающих к арене улицах и переулках. Как пояснили РИА Новости дежурящие на месте полицейские, они проверяют билеты или пропуска на закрытую территорию у проживающих в "красной зоне" местных жителей.
"На подходе к Арене контроль будет уже более тщательным: с металлодетекторами и осмотром личных вещей", - рассказал агентству сотрудник полиции.
Церемонию закрытия Олимпиады показывают в эфире итальянские телеканалы. Телевизоры с включённой трансляцией работают в кафе и ресторанах, посетители которых следят за мероприятиям, сидя за столиками. В небе над городом барражирует вертолёт.