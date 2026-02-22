Рейтинг@Mail.ru
В Вероне зрители церемонии закрытия Олимпиады проходят два этапа контроля - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/verona-2076140456.html
В Вероне зрители церемонии закрытия Олимпиады проходят два этапа контроля
В Вероне зрители церемонии закрытия Олимпиады проходят два этапа контроля - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
В Вероне зрители церемонии закрытия Олимпиады проходят два этапа контроля
Обладатели билетов на церемонию закрытия зимней олимпиады в Италии должны пройти два поста контроля перед тем как попасть на трибуны античной арены в центре... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T23:04:00+03:00
2026-02-22T23:04:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
спорт
верона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_c2d64600eacb3ff85cad264fc92899c2.jpg
https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076139679.html
верона
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_1a0d8d3243d4659caa53c30ca37e6d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
зимние олимпийские игры 2026, спорт, верона
Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Верона
В Вероне зрители церемонии закрытия Олимпиады проходят два этапа контроля

В Вероне зрители церемонии закрытия Олимпийских игр проходят два этапа контроля

© AP Photo / Luca BrunoОлимпийские кольца в Италии
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Олимпийские кольца в Италии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ВЕРОНА, 22 фев - РИА Новости. Обладатели билетов на церемонию закрытия зимней олимпиады в Италии должны пройти два поста контроля перед тем как попасть на трибуны античной арены в центре Вероны, передает корреспондент РИА Новости.
Первичный контроль проходит на прилегающих к арене улицах и переулках. Как пояснили РИА Новости дежурящие на месте полицейские, они проверяют билеты или пропуска на закрытую территорию у проживающих в "красной зоне" местных жителей.
"На подходе к Арене контроль будет уже более тщательным: с металлодетекторами и осмотром личных вещей", - рассказал агентству сотрудник полиции.
Церемонию закрытия Олимпиады показывают в эфире итальянские телеканалы. Телевизоры с включённой трансляцией работают в кафе и ресторанах, посетители которых следят за мероприятиям, сидя за столиками. В небе над городом барражирует вертолёт.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Спекулянты отдают билеты на церемонию закрытия Олимпиады за полцены
Вчера, 22:52
 
Зимние Олимпийские игры 2026СпортВерона
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала