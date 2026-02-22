"Автомобилист" и ЦСКА вышли в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл китайский клуб "Шанхайские драконы" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обеспечив тем самым себе и московскому ЦСКА попадание в плей-офф.