"Автомобилист" и ЦСКА вышли в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл китайский клуб "Шанхайские драконы" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обеспечив тем самым себе и московскому ЦСКА попадание в плей-офф.
22 февраля 2026 • начало в 15:00
Завершен
12:59 • Даниэл Спронг
17:19 • Брукс Мэйсек
19:22 • Максим Денежкин
(Семен Кизимов, Никита Трямкин)
19:13 • Анатолий Голышев
02:39 • Спенсер Фу
(Натан Сучезе, Адам Кленденинг)
Встреча, которая прошла в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). В составе победителей отличились Даниэль Спронг (33-я минута), Брукс Мэйсек (38), Максим Денежкин (40) и Анатолий Голышев (60). Гол гостей на счету Спенсера Фу (23).
Екатеринбургская команда обеспечила себе участие в плей-офф. "Автомобилист" (70 очков) занимает четвертое место на Востоке и уже не опустится ниже восьмой строчки. Кроме того, благодаря результату матча ЦСКА также гарантировал себе участие в Кубке Гагарина, московская команда с 70 очками идет пятой в таблице Западной конференции, где "Шанхайские драконы" (51 очко) занимают девятое место.
В следующем матче китайская команда 27 февраля на выезде встретится с ЦСКА, а екатеринбуржцы 24 февраля дома сыграют с омским "Авангардом".