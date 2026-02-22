Рейтинг@Mail.ru
"Автомобилист" и ЦСКА вышли в плей-офф КХЛ
17:27 22.02.2026
"Автомобилист" и ЦСКА вышли в плей-офф КХЛ
"Автомобилист" и ЦСКА вышли в плей-офф КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл китайский клуб "Шанхайские драконы" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обеспечив тем...
хоккей
даниэл спронг
брукс мэйсек
анатолий голышев
цска
автомобилист
шанхайские драконы
континентальная хоккейная лига (кхл)
даниэл спронг, брукс мэйсек, анатолий голышев, цска, автомобилист, шанхайские драконы, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Даниэл Спронг, Брукс Мэйсек, Анатолий Голышев, ЦСКА, Автомобилист, Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Автомобилист" и ЦСКА вышли в плей-офф КХЛ

ЦСКА и "Автомобилист" гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл китайский клуб "Шанхайские драконы" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обеспечив тем самым себе и московскому ЦСКА попадание в плей-офф.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). В составе победителей отличились Даниэль Спронг (33-я минута), Брукс Мэйсек (38), Максим Денежкин (40) и Анатолий Голышев (60). Гол гостей на счету Спенсера Фу (23).
Екатеринбургская команда обеспечила себе участие в плей-офф. "Автомобилист" (70 очков) занимает четвертое место на Востоке и уже не опустится ниже восьмой строчки. Кроме того, благодаря результату матча ЦСКА также гарантировал себе участие в Кубке Гагарина, московская команда с 70 очками идет пятой в таблице Западной конференции, где "Шанхайские драконы" (51 очко) занимают девятое место.
В следующем матче китайская команда 27 февраля на выезде встретится с ЦСКА, а екатеринбуржцы 24 февраля дома сыграют с омским "Авангардом".
В другом матче магнитогорский "Металлург" в овертайме обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 4:3.
ХоккейДаниэл СпронгБрукс МэйсекАнатолий ГолышевЦСКААвтомобилистШанхайские драконыКХЛ 2025-2026
 
