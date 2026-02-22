Адвокат: семья убитого в Петербурге мальчика переехала во временное жилье

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Семья убитого девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге переехала во временное жилье, пока в их квартире идет ремонт, сообщил адвокат Никита Сорокин.

"Администрация района предоставила семье квартиру для временного переезда, чтобы в их квартире можно было сделать ремонт. К временной квартире претензий нет, очень хорошая, просторная и чистая, с ремонтом, лифт в доме есть. Подписали документы", - написал Сорокин в своем Telegram-канале

Он добавил, что после решения нескольких юридических моментов удалось поставить семью в очередь как нуждающуюся в улучшении жилищных условий.

"Появилась возможность получить новое жилье. Надеемся, что решение данного вопроса для многодетной семьи с шестью детьми не будет сильно затянуто", - уточнил Сорокин.

Ранее адвокат сообщал, что в отношении матери убитого мальчика возбудили уголовное дело по поводу неисполнения родительских обязанностей, но, по его словам, состав преступления в действиях матери отсутствует.

"Очень конструктивно пообщались с КЦСОНом (Комплексный центр социального обслуживания населения - ред.) и по вопросу об ограничении или лишении родительских прав… Нам пояснили, что в настоящее время администрация данный вопрос на повестку не ставит, а основную задачу видит в оказании помощи семье и поддержке ее в этой тяжелой жизненной ситуации", - отметил Сорокин.