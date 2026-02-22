Рейтинг@Mail.ru
Адвокат: семья убитого в Петербурге мальчика переехала во временное жилье - РИА Новости, 22.02.2026
20:06 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/peterburg-2076126092.html
Адвокат: семья убитого в Петербурге мальчика переехала во временное жилье
Адвокат: семья убитого в Петербурге мальчика переехала во временное жилье - РИА Новости, 22.02.2026
Адвокат: семья убитого в Петербурге мальчика переехала во временное жилье
Семья убитого девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге переехала во временное жилье, пока в их квартире идет ремонт, сообщил адвокат Никита Сорокин. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T20:06:00+03:00
2026-02-22T20:06:00+03:00
санкт-петербург
красносельский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
красносельский район
россия
санкт-петербург, красносельский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Санкт-Петербург, Красносельский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат: семья убитого в Петербурге мальчика переехала во временное жилье

Сорокин: семья убитого в Петербурге мальчика переехала во временное жилье

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Семья убитого девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге переехала во временное жилье, пока в их квартире идет ремонт, сообщил адвокат Никита Сорокин.
"Администрация района предоставила семье квартиру для временного переезда, чтобы в их квартире можно было сделать ремонт. К временной квартире претензий нет, очень хорошая, просторная и чистая, с ремонтом, лифт в доме есть. Подписали документы", - написал Сорокин в своем Telegram-канале.
20 февраля, 15:31
Против матери убитого в Петербурге мальчика возбудили дело, сообщил адвокат
20 февраля, 15:31
Он добавил, что после решения нескольких юридических моментов удалось поставить семью в очередь как нуждающуюся в улучшении жилищных условий.
"Появилась возможность получить новое жилье. Надеемся, что решение данного вопроса для многодетной семьи с шестью детьми не будет сильно затянуто", - уточнил Сорокин.
Ранее адвокат сообщал, что в отношении матери убитого мальчика возбудили уголовное дело по поводу неисполнения родительских обязанностей, но, по его словам, состав преступления в действиях матери отсутствует.
"Очень конструктивно пообщались с КЦСОНом (Комплексный центр социального обслуживания населения - ред.) и по вопросу об ограничении или лишении родительских прав… Нам пояснили, что в настоящее время администрация данный вопрос на повестку не ставит, а основную задачу видит в оказании помощи семье и поддержке ее в этой тяжелой жизненной ситуации", - отметил Сорокин.
В конце января СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ, тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Бабушка мальчика сообщала, что семья является многодетной, в ней было семеро детей от 13 лет до шести месяцев.
6 февраля, 19:20
В Петербурге возбудили дело о халатности после убийства мальчика
6 февраля, 19:20
 
Санкт-Петербург, Красносельский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
