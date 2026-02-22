П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев - РИА Новости. Русофобия и агрессия у главы евродипломатии Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен говорит об отсутствии у них культуры и образования, это может привести к опасным последствиям для мировой политики, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, бюрократия в Евросоюзе — это огромная надстройка над "живыми", суверенными государствами, которая просто "давит все новое, свежее" и практически лишает государства суверенитета. Это, по ее словам, недопустимо.

"Евросоюз задумался как некое экономическое объединение для снятия барьеров торговых и так далее. Они уже собираются единое оборонное пространство делать, единую армию. Они людей не спрашивают", - отметила политик.

Она добавила, что лидеры ЕС "просто на хороших зарплатах", и, как правило, "отставники" в своих странах, которые как политики "никому же не нужны".

"Их трудоустраивают, чтобы избавиться, на хорошие места. И уровень образования этих людей — уровень понимания проблемы. Вы посмотрите, просто стыдно смотреть, что вообще происходит, когда такое говорят, такие решения принимают", - уточнила Матвиенко.