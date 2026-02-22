Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко связала русофобию ЕС с отсутствием образования у их лидеров - РИА Новости, 22.02.2026
15:27 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/matvienko-2076089379.html
Матвиенко связала русофобию ЕС с отсутствием образования у их лидеров
Матвиенко связала русофобию ЕС с отсутствием образования у их лидеров - РИА Новости, 22.02.2026
Матвиенко связала русофобию ЕС с отсутствием образования у их лидеров
Русофобия и агрессия у главы евродипломатии Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен говорит об отсутствии у них культуры и образования, это... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T15:27:00+03:00
2026-02-22T15:27:00+03:00
в мире
валентина матвиенко
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
совет федерации рф
евросоюз
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев - РИА Новости. Русофобия и агрессия у главы евродипломатии Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен говорит об отсутствии у них культуры и образования, это может привести к опасным последствиям для мировой политики, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мне неловко говорить, они (Каллас и фон дер Ляйен - ред.) как бы женщины, но такой, знаете, агрессии в принятии решений, такой русофобии, - это ведь отсутствие культуры. Это отсутствие образования. Такие люди могут привести к очень серьезным последствиям для мировой политики, что, собственно, и происходит", - сказала Матвиенко автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
По словам Матвиенко, бюрократия в Евросоюзе — это огромная надстройка над "живыми", суверенными государствами, которая просто "давит все новое, свежее" и практически лишает государства суверенитета. Это, по ее словам, недопустимо.
"Евросоюз задумался как некое экономическое объединение для снятия барьеров торговых и так далее. Они уже собираются единое оборонное пространство делать, единую армию. Они людей не спрашивают", - отметила политик.
Она добавила, что лидеры ЕС "просто на хороших зарплатах", и, как правило, "отставники" в своих странах, которые как политики "никому же не нужны".
"Их трудоустраивают, чтобы избавиться, на хорошие места. И уровень образования этих людей — уровень понимания проблемы. Вы посмотрите, просто стыдно смотреть, что вообще происходит, когда такое говорят, такие решения принимают", - уточнила Матвиенко.
Председатель Совета Федерации напомнила, что некоторые главы европейских государств уже открыто говорят о невозможности "отдавать свои бюджеты Украине".
 
