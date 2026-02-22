https://ria.ru/20260222/larga-2076069188.html
Дальневосточные нерпы могут различать человеческие голоса, рассказал ученый
Ларги в процессе социализации и контакта с человеком начинают различать не только команды, но и человеческие голоса, сообщил РИА Новости главный специалист Базы
ВЛАДИВОСТОК, 22 фев – РИА Новости. Ларги в процессе социализации и контакта с человеком начинают различать не только команды, но и человеческие голоса, сообщил РИА Новости главный специалист Базы исследования морских млекопитающих Приморского океанариума, научный сотрудник Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Игорь Катин.
"На Базе уже почти 11 лет живут ларги. Они вышли на уровень первичной социализации. Мы просто стали говорить с ними голосом. От жестов к голосу перешли очень быстро, потому что их имена связали положительным подкреплением, все действия - натуральным положительным подкреплением, а потом социальным подкреплением, когда говорим им добрые слова. Они очень хорошо реагируют. Такое общение мало чем отличается от общения с собакой, но собака - не дикое животное, а ларги – дикие, сколько бы они у нас ни жили", - сказал Катин.
Он отметил, что сейчас ларги общаются со специалистами Базы и вне тренировок, между занятиями.
"У тюленей слуховая система – в нашем диапазоне, и они хорошо различают голоса, образы зрительные и акустические. Они дифференцируют разные голоса, но при этом и различают команды, сказанные любым голосом. Они могут и на голос реагировать, и на команду, хотя с ними работают и женщины, и мужчины", - добавил собеседник.