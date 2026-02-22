Дальневосточные нерпы могут различать человеческие голоса, рассказал ученый

"На Базе уже почти 11 лет живут ларги. Они вышли на уровень первичной социализации. Мы просто стали говорить с ними голосом. От жестов к голосу перешли очень быстро, потому что их имена связали положительным подкреплением, все действия - натуральным положительным подкреплением, а потом социальным подкреплением, когда говорим им добрые слова. Они очень хорошо реагируют. Такое общение мало чем отличается от общения с собакой, но собака - не дикое животное, а ларги – дикие, сколько бы они у нас ни жили", - сказал Катин.