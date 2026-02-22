Рейтинг@Mail.ru
Кросби не сыграет в финале Олимпиады - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:25 22.02.2026 (обновлено: 15:31 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/krosbi-2076088979.html
Кросби не сыграет в финале Олимпиады
Кросби не сыграет в финале Олимпиады - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Кросби не сыграет в финале Олимпиады
Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби не сможет сыграть в финальном матче олимпийского турнира против сборной США, сообщается на официальном сайте... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T15:25:00+03:00
2026-02-22T15:31:00+03:00
хоккей
спорт
сидни кросби
зимние олимпийские игры 2026
канада
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075305863_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_53d5655980790a7fb147fac3ae4a5729.jpg
https://ria.ru/20260222/khokkey-2076033265.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075305863_431:0:2831:1800_1920x0_80_0_0_e6cb82dd5aa84d8b6eee475a50d906a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сидни кросби, зимние олимпийские игры 2026, канада, сша
Хоккей, Спорт, Сидни Кросби, Зимние Олимпийские игры 2026, Канада, США
Кросби не сыграет в финале Олимпиады

Кросби пропустит финальный матч олимпийского турнира против сборной США

© REUTERS / Marton MonusХоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Marton Monus
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби не сможет сыграть в финальном матче олимпийского турнира против сборной США, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Финал начнется в 16:10 по московскому времени. Кросби не был включен в заявку канадской сборной, в его отсутствие с капитанской нашивкой выйдет Коннор Макдэвид.
Кросби в среду получил повреждение во втором периоде четвертьфинального матча против сборной Чехии (4:3 ОТ). На 26-й минуте он попал под двойной силовой прием у борта со стороны Мартина Нечаса и Радко Гудаса, после чего сразу направился к скамейке своей команды. Через несколько минут канадский нападающий ушел в раздевалку. В пятницу Кросби не принял участия в полуфинальной игре с командой Финляндии (3:2).
Кросби 38 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014). В четырех матчах на этом турнире канадец забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
Хоккеист сборной Словакии Мартин Гернат на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Звезды КХЛ лишили себя медалей: обидный крах Словакии на Олимпиаде
Вчера, 01:20
 
ХоккейСпортСидни КросбиЗимние Олимпийские игры 2026КанадаСША
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала