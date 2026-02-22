Кросби не сыграет в финале Олимпиады

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби не сможет сыграть в финальном матче олимпийского турнира против сборной США, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Кросби 38 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014). В четырех матчах на этом турнире канадец забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.