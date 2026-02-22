Кросби не сыграет в финале Олимпиады

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби не сможет сыграть в финальном матче олимпийского турнира против сборной США, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Финал начнется в 16:10 по московскому времени. Кросби не был включен в заявку канадской сборной, в его отсутствие с капитанской нашивкой выйдет Коннор Макдэвид.
Кросби в среду получил повреждение во втором периоде четвертьфинального матча против сборной Чехии (4:3 ОТ). На 26-й минуте он попал под двойной силовой прием у борта со стороны Мартина Нечаса и Радко Гудаса, после чего сразу направился к скамейке своей команды. Через несколько минут канадский нападающий ушел в раздевалку. В пятницу Кросби не принял участия в полуфинальной игре с командой Финляндии (3:2).
Кросби 38 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014). В четырех матчах на этом турнире канадец забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.