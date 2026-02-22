Галицкий рассказал о состоянии своего здоровья

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Основатель и президент "Краснодара" Сергей Галицкий в фильме "Краснодар". Путь к чемпионству" заявил, что по состоянию здоровья он не участвует в жизни своего футбольного клуба так, как делал это раньше, но команда больше не зависит от одного человека и сможет продолжить существовать без него.
Премьера фильма "Краснодар". Путь к чемпионству", посвященного победе "быков" в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2024/25, состоялась в воскресенье, 22 февраля.
«
"Мое здоровье не в лучшем состоянии находится. Болезнь периодически не позволяла мне даже в прямом эфире некоторые матчи смотреть", - признался Галицкий.
"Нельзя сравнивать то, как я сейчас участвую, и то, как я участвовал лет пять назад, до моей болезни, до сложной ситуации в моей жизни. Я это сделал намеренно, клуб уже не зависит от одного человека. Наши доходы, плюс те ресурсы, которые размещены в школе и в клубе, позволят достаточно длительное время быть очень спокойным по финансовым ресурсам. И болельщики, наверное, следующие 10-15 лет, есть я или нет, могут быть спокойны - клуб будет существовать и по финансам находиться там, где он есть. Поэтому то, что я пообещал, я сделал. Болельщики наши могут быть спокойны", - подчеркнул Галицкий.
Глава "Краснодара" добавил, что титулы не были его целью. "У меня нет мечты выиграть кубок, у меня есть мечта построить клуб, который смог всегда двигаться дальше, который был бы финансово наполнен и не имел этих проблем. Остальное – это спорт. Когда у тебя шестой бюджет - иногда это дело случая. И я рад, что болельщики это получили. Для меня было важно, чтобы клуб встал на ноги и теперь может дальше быть без меня, потому что он собирает эту аудиторию, что уже невероятное количество болельщиков, для которых этот клуб - их клуб", - добавил он.
Галицкий основал футбольный клуб "Краснодар" в 2008 году. Через три года команда дебютировала в РПЛ. В 2025 году "Краснодар" впервые стал чемпионом России, также на счету клуба серебро сезона-2023/24 и три бронзовые награды (2014/15, 2018/19 и 2019/20). "Краснодар" также четыре раза выходил в плей-офф Лиги Европы (дважды доходил до стадии 1/8 финала) и играл на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.