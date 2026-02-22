Галицкий рассказал о состоянии своего здоровья

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Основатель и президент "Краснодара" Сергей Галицкий в фильме "Краснодар". Путь к чемпионству" заявил, что по состоянию здоровья он не участвует в жизни своего футбольного клуба так, как делал это раньше, но команда больше не зависит от одного человека и сможет продолжить существовать без него.

« "Мое здоровье не в лучшем состоянии находится. Болезнь периодически не позволяла мне даже в прямом эфире некоторые матчи смотреть", - признался Галицкий

"Нельзя сравнивать то, как я сейчас участвую, и то, как я участвовал лет пять назад, до моей болезни, до сложной ситуации в моей жизни. Я это сделал намеренно, клуб уже не зависит от одного человека. Наши доходы, плюс те ресурсы, которые размещены в школе и в клубе, позволят достаточно длительное время быть очень спокойным по финансовым ресурсам. И болельщики, наверное, следующие 10-15 лет, есть я или нет, могут быть спокойны - клуб будет существовать и по финансам находиться там, где он есть. Поэтому то, что я пообещал, я сделал. Болельщики наши могут быть спокойны", - подчеркнул Галицкий.

Глава "Краснодара" добавил, что титулы не были его целью. "У меня нет мечты выиграть кубок, у меня есть мечта построить клуб, который смог всегда двигаться дальше, который был бы финансово наполнен и не имел этих проблем. Остальное – это спорт. Когда у тебя шестой бюджет - иногда это дело случая. И я рад, что болельщики это получили. Для меня было важно, чтобы клуб встал на ноги и теперь может дальше быть без меня, потому что он собирает эту аудиторию, что уже невероятное количество болельщиков, для которых этот клуб - их клуб", - добавил он.