"Аталанта" одолела "Наполи" в матче чемпионата Италии
Футбол
 
19:19 22.02.2026
"Аталанта" одолела "Наполи" в матче чемпионата Италии
"Аталанта" одолела "Наполи" в матче чемпионата Италии
спорт, серия а (чемпионат италии по футболу), марио пашалич, лазар самарджич, аталанта, наполи
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Марио Пашалич, Лазар Самарджич, Аталанта, Наполи
Полузащитник "Аталанты" Марио Пашалич
Полузащитник Аталанты Марио Пашалич
© Twitter
Полузащитник "Аталанты" Марио Пашалич. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Аталанта" обыграла "Наполи" в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Бергамо, завершилась со счетом 2:1. У хозяев отличились Марио Пашалич (61-я минута) и Лазар Самарджич (81). У гостей отличился Сам Бёкема (18).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
22 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Аталанта
2 : 1
Наполи
61‎’‎ • Марио Пашалич
(Никола Залевский)
81‎’‎ • Лазар Самарджич
(Лоренцо Бернаскони)
18‎’‎ • Сэм Беукема
(Мигель Гутьеррес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Аталанта" одержала третью победу подряд и с 45 очками идет на седьмом месте в таблице, "Наполи" (50 очков) располагается на третьей позиции.
В другом матче тура футболисты "Дженоа" дома крупно обыграли "Торино" со счетом 3:0.
Футболисты Интера - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Интер" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии
21 февраля, 22:05
 
Футбол Спорт Серия А (чемпионат Италии по футболу) Марио Пашалич Лазар Самарджич Аталанта Наполи
 
