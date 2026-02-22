СМИ узнали, что "Реал" может вскоре уволить Арбелоа

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мадридский "Реал" может уволить главного тренера Альваро Арбелоа менее чем через два месяца после назначения, сообщает sport.es.
По информации источника, футболисты начинают терять веру в Арбелоа, а руководство клуба недоумевает от некоторых решений специалиста, в частности его замен по ходу матчей. Арбелоа сумел наладить отношения с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором, однако команда не смогла значительно прибавить. В руководстве "Реала" не желают во второй раз по ходу сезона менять тренера и не видят достойной замены, однако, если во вторник "Реал" проиграет "Бенфике" и вылетит из Лиги чемпионов, мадридцы могут расстаться со специалистом. В первом матче испанская команда добилась гостевой победы со счетом 1:0.
25 февраля 2026 • начало в 23:00
Матч не начался
Арбелоа возглавил "Реал" 12 января, сменив Хаби Алонсо. Под его руководством "сливочные" провели десять матчей, в которых одержали семь побед и потерпели три поражения.
Арбелоа 42 года, он является воспитанником "Реала" и выиграл с командой чемпионат (2012), Кубок (2011, 2014) и Суперкубок Испании (2012), а также Лигу чемпионов (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014) и Суперкубок УЕФА (2014). Также он выступал за "Депортиво", английские "Ливерпуль" и "Вест Хэм". В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды - чемпионат Европы. Арбелоа ни разу не управлял командой на взрослом уровне. С 2020 года он работал в академии "Реала", тренируя молодежные команды мадридцев разных возрастов.
