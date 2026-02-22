Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, что "Реал" может вскоре уволить Арбелоа
Футбол
 
13:59 22.02.2026
СМИ узнали, что "Реал" может вскоре уволить Арбелоа
Мадридский "Реал" может уволить главного тренера Альваро Арбелоа менее чем через два месяца после назначения, сообщает sport.es. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
испания, альваро арбелоа, винисиус жуниор, хаби алонсо, реал мадрид, бенфика, депортиво (ла-корунья), лига чемпионов уефа, чемпионат испании по футболу
Футбол, Испания, Альваро Арбелоа, Винисиус Жуниор, Хаби Алонсо, Реал Мадрид, Бенфика, Депортиво (Ла-Корунья), Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Испании по футболу
СМИ узнали, что "Реал" может вскоре уволить Арбелоа

"Реал" может уволить Арбелоа в случае поражения от "Бенфики"

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мадридский "Реал" может уволить главного тренера Альваро Арбелоа менее чем через два месяца после назначения, сообщает sport.es.
По информации источника, футболисты начинают терять веру в Арбелоа, а руководство клуба недоумевает от некоторых решений специалиста, в частности его замен по ходу матчей. Арбелоа сумел наладить отношения с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором, однако команда не смогла значительно прибавить. В руководстве "Реала" не желают во второй раз по ходу сезона менять тренера и не видят достойной замены, однако, если во вторник "Реал" проиграет "Бенфике" и вылетит из Лиги чемпионов, мадридцы могут расстаться со специалистом. В первом матче испанская команда добилась гостевой победы со счетом 1:0.
25 февраля 2026 • начало в 23:00
Реал Мадрид
:
Бенфика
Арбелоа возглавил "Реал" 12 января, сменив Хаби Алонсо. Под его руководством "сливочные" провели десять матчей, в которых одержали семь побед и потерпели три поражения.
Арбелоа 42 года, он является воспитанником "Реала" и выиграл с командой чемпионат (2012), Кубок (2011, 2014) и Суперкубок Испании (2012), а также Лигу чемпионов (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014) и Суперкубок УЕФА (2014). Также он выступал за "Депортиво", английские "Ливерпуль" и "Вест Хэм". В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды - чемпионат Европы. Арбелоа ни разу не управлял командой на взрослом уровне. С 2020 года он работал в академии "Реала", тренируя молодежные команды мадридцев разных возрастов.
21 февраля, 22:41
"Реал" на выезде проиграл "Осасуне" в матче чемпионата Испании
Футбол Испания Альваро Арбелоа Винисиус Жуниор Хаби Алонсо Реал Мадрид Бенфика Депортиво (Ла-Корунья) Лига чемпионов 2025-2026 Чемпионат Испании по футболу
 
