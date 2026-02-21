ЦСКА и "Спартак" сыграют в финале Кубка легенд

Турнир завершится в воскресенье. В матче за пятое место сыграют сборная мира и команда легенд "Локомотива" (начало - 13:30 мск), потерпевшие поражения в обоих матчах, в матче за бронзу - выигравшие по одному матчу "Зенит" и "Динамо" (14:30). Финальная игра между "Спартаком" и ЦСКА начнется в 15:30.