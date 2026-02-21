Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА и "Спартак" сыграют в финале Кубка легенд
Футбол
 
21:31 21.02.2026 (обновлено: 21:36 21.02.2026)
ЦСКА и "Спартак" сыграют в финале Кубка легенд
ЦСКА и "Спартак" сыграют в финале Кубка легенд
Московский ЦСКА и столичный "Спартак" сыграют в финале международного футбольного турнира "Кубок легенд" имени Константина Еременко. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
ЦСКА и "Спартак" сыграют в финале Кубка легенд

ЦСКА и "Спартак" сыграют в финале футбольного турнира "Кубок легенд"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА и столичный "Спартак" сыграют в финале международного футбольного турнира "Кубок легенд" имени Константина Еременко.
Соревнования проходят в Москве на арене "Мегаспорт". В самой результативной встрече дня московское "Динамо" разгромило сборную легенд мира со счетом 14:4. В составе "бело-голубых" участие в матче приняли Роман Березовский, Владимир Гранат, Владимир Рыков, Игорь Семшов, Александр Сапета, Кирилл Панченко и другие. За сборную мира сыграли португалец Бруну Алвеш, белорус Александр Глеб, немец Кевин Кураньи и другие иностранные футболисты.
Результаты остальных матчей дня:
"Локомотив" - "Зенит" - 4:8;
"Спартак" - сборная мира - 6:5;
"Зенит" - ЦСКА - 4:7;
ЦСКА - "Локомотив" - 8:3;
"Динамо" - "Спартак" - 6:8.
Турнир завершится в воскресенье. В матче за пятое место сыграют сборная мира и команда легенд "Локомотива" (начало - 13:30 мск), потерпевшие поражения в обоих матчах, в матче за бронзу - выигравшие по одному матчу "Зенит" и "Динамо" (14:30). Финальная игра между "Спартаком" и ЦСКА начнется в 15:30.
Кубок легенд проводится с 2009 года, в 2010 году турниру было присвоено имя ушедшего из жизни Константина Еременко.
