https://ria.ru/20260221/tsska-2076020305.html
ЦСКА и "Спартак" сыграют в финале Кубка легенд
ЦСКА и "Спартак" сыграют в финале Кубка легенд - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
ЦСКА и "Спартак" сыграют в финале Кубка легенд
Московский ЦСКА и столичный "Спартак" сыграют в финале международного футбольного турнира "Кубок легенд" имени Константина Еременко. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T21:31:00+03:00
2026-02-21T21:31:00+03:00
2026-02-21T21:36:00+03:00
футбол
спорт
москва
мегаспорт
роман березовский
владимир гранат
владимир рыков
пфк цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20260221/monako-2076019272.html
https://ria.ru/20260221/turnir-2076010174.html
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, москва, мегаспорт, роман березовский, владимир гранат, владимир рыков, пфк цска, спартак москва, динамо москва, кубок легенд
Футбол, Спорт, Москва, Мегаспорт, Роман Березовский, Владимир Гранат, Владимир Рыков, ПФК ЦСКА, Спартак Москва, Динамо Москва, Кубок легенд
ЦСКА и "Спартак" сыграют в финале Кубка легенд
ЦСКА и "Спартак" сыграют в финале футбольного турнира "Кубок легенд"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА и столичный "Спартак" сыграют в финале международного футбольного турнира "Кубок легенд" имени Константина Еременко.
Соревнования проходят в Москве
на арене "Мегаспорт". В самой результативной встрече дня московское "Динамо" разгромило сборную легенд мира со счетом 14:4. В составе "бело-голубых" участие в матче приняли Роман Березовский, Владимир Гранат, Владимир Рыков, Игорь Семшов, Александр Сапета, Кирилл Панченко и другие. За сборную мира сыграли португалец Бруну Алвеш, белорус Александр Глеб, немец Кевин Кураньи и другие иностранные футболисты.
Результаты остальных матчей дня:
"Локомотив
" - "Зенит
" - 4:8;
"Спартак
" - сборная мира - 6:5;
ЦСКА - "Локомотив" - 8:3;
"Динамо" - "Спартак" - 6:8.
Турнир завершится в воскресенье. В матче за пятое место сыграют сборная мира и команда легенд "Локомотива" (начало - 13:30 мск), потерпевшие поражения в обоих матчах, в матче за бронзу - выигравшие по одному матчу "Зенит" и "Динамо" (14:30). Финальная игра между "Спартаком" и ЦСКА начнется в 15:30.
Кубок легенд проводится с 2009 года, в 2010 году турниру было присвоено имя ушедшего из жизни Константина Еременко.