Рейтинг@Mail.ru
Высота сугробов в центре Москвы побила рекорд Петербурга - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/sugrob-2075955270.html
Высота сугробов в центре Москвы побила рекорд Петербурга
Высота сугробов в центре Москвы побила рекорд Петербурга - РИА Новости, 21.02.2026
Высота сугробов в центре Москвы побила рекорд Петербурга
Высота снега в центре Москвы благодаря циклону Wally превзошла рекордный показатель в центре Санкт-Петербурга, когда в 2011 году снежный покров достиг 73... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T12:42:00+03:00
2026-02-21T12:42:00+03:00
санкт-петербург
москва
александр колесов
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075733136_83:814:2277:2048_1920x0_80_0_0_31b417527716029f51cd8c4bb62db943.jpg
https://ria.ru/20260220/snegopad-2075659882.html
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075733136_138:711:1916:2044_1920x0_80_0_0_91840e915b475a5db7ea8d6a3ff9ee92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, москва, александр колесов, снегопад в москве
Санкт-Петербург, Москва, Александр Колесов, Снегопад в Москве
Высота сугробов в центре Москвы побила рекорд Петербурга

Высота снега в центре Москвы превзошла рекордные 73 см в Петербурге в 2011 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Снег в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Высота снега в центре Москвы благодаря циклону Wally превзошла рекордный показатель в центре Санкт-Петербурга, когда в 2011 году снежный покров достиг 73 сантиметров, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Как рассказал синоптик в своем Telegram-канале, наибольший снежный покров в центре города с начала 1940-х годов отмечен в Санкт-Петербурге 5 марта 2011 года, когда его высота составила 73 сантиметра.
Уборка снега на Садовом кольце в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Москва пережила авральную ночь из-за мощного снегопада
20 февраля, 08:07
"Уже сейчас в центре Москвы перекрыт рекорд Питера по высоте снега. Ещё утром 19 февраля в центре Москвы было 58 сантиметров снежного покрова, но циклон Wally уже начал оказывать своё влияние, и снег продолжал валить. Поэтому утром 20 февраля в центре Москвы снежный покров составил 77 сантиметров, а сегодня, когда влияние этого циклона уже практически заканчивается, даже 78 сантиметров", – рассказал Колесов.
По его оценке, благодаря предстоящим циклонам снега в столице "еще прибавится".
При этом в Петербурге в конце февраля – начал марта ожидается оттепель, снег начнет таять. "Поэтому большого снегонакопления можно теперь не ждать, опять будет высота снежного покрова в Санкт- Петербурге в районе 30 сантиметров", – добавил главный синоптик города.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около минус 2,4 градуса, солнечно, скорость ветра не превышает 6 метров в секунду.
Люди и техника против рекордных сугробов. Как в Москве убирают снег
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.

Уборка снега на Красной площади в Москве

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

За сутки в столице выпало 28 миллиметров осадков — примерно 64 процента месячной нормы.

Уборка снега на Красной площади в Москве

За сутки в столице выпало 28 миллиметров осадков — примерно 64 процента месячной нормы.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).

Снег в Москве

Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.

Уборка снега в Москве

В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На улицы вышел весь парк коммунальной спецтехники.

Уборка снега в Москве

На улицы вышел весь парк коммунальной спецтехники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.

Уборка снега в Москве

Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Когда снегопад ослабел, приступили к очистке кровель, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

Уборка снега в Москве

Когда снегопад ослабел, приступили к очистке кровель, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.

Уборка снега в Москве

Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
1 из 8

За сутки в столице выпало 28 миллиметров осадков — примерно 64 процента месячной нормы.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8

В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
4 из 8

На улицы вышел весь парк коммунальной спецтехники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Когда снегопад ослабел, приступили к очистке кровель, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
7 из 8

Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Санкт-ПетербургМоскваАлександр КолесовСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала