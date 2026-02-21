Высота сугробов в центре Москвы побила рекорд Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Высота снега в центре Москвы благодаря циклону Wally превзошла рекордный показатель в центре Санкт-Петербурга, когда в 2011 году снежный покров достиг 73 сантиметров, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Как рассказал синоптик в своем Telegram-канале , наибольший снежный покров в центре города с начала 1940-х годов отмечен в Санкт-Петербурге 5 марта 2011 года, когда его высота составила 73 сантиметра.

"Уже сейчас в центре Москвы перекрыт рекорд Питера по высоте снега. Ещё утром 19 февраля в центре Москвы было 58 сантиметров снежного покрова, но циклон Wally уже начал оказывать своё влияние, и снег продолжал валить. Поэтому утром 20 февраля в центре Москвы снежный покров составил 77 сантиметров, а сегодня, когда влияние этого циклона уже практически заканчивается, даже 78 сантиметров", – рассказал Колесов

По его оценке, благодаря предстоящим циклонам снега в столице "еще прибавится".

При этом в Петербурге в конце февраля – начал марта ожидается оттепель, снег начнет таять. "Поэтому большого снегонакопления можно теперь не ждать, опять будет высота снежного покрова в Санкт- Петербурге в районе 30 сантиметров", – добавил главный синоптик города.