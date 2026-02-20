Люди и техника против рекордных сугробов. Как в Москве убирают снег

За минувшие сутки в Москве выпало 28 миллиметров снега, сугробы выросли до рекордных значений. Как городские службы справляются с последствиями стихии — в фотоленте РИА Новости.