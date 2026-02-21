Рейтинг@Mail.ru
СК в Петербурге ищет потерпевших от действий обвиняемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 21.02.2026
15:48 21.02.2026
СК в Петербурге ищет потерпевших от действий обвиняемого в убийстве ребенка
СК в Петербурге ищет потерпевших от действий обвиняемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 21.02.2026
СК в Петербурге ищет потерпевших от действий обвиняемого в убийстве ребенка
СК ищет других потерпевших от действий обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика из Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T15:48:00+03:00
2026-02-21T15:48:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
красносельский район
происшествия, санкт-петербург, россия, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Петербурге ищет потерпевших от действий обвиняемого в убийстве ребенка

СК ищет потерпевших от действий обвиняемого в убийстве мальчика из Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. СК ищет других потерпевших от действий обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика из Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу обращается с просьбой: в случае, если вы обладаете сведениями о совершении обвиняемым иных преступлений или являетесь пострадавшим от противоправных действий обвиняемого, обратиться по телефону 8(812)570-66-71, либо по адресу: город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 81", - говорится в сообщении.
Ранее СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ, тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Ему все сошло с рук". Что сделал с ребенком нижегородский пенсионер
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКрасносельский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
