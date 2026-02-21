https://ria.ru/20260221/sk-2075981016.html
СК в Петербурге ищет потерпевших от действий обвиняемого в убийстве ребенка
СК в Петербурге ищет потерпевших от действий обвиняемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 21.02.2026
СК в Петербурге ищет потерпевших от действий обвиняемого в убийстве ребенка
СК ищет других потерпевших от действий обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика из Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T15:48:00+03:00
2026-02-21T15:48:00+03:00
2026-02-21T15:48:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20260221/kriminal-2075752501.html
санкт-петербург
россия
красносельский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Петербурге ищет потерпевших от действий обвиняемого в убийстве ребенка
СК ищет потерпевших от действий обвиняемого в убийстве мальчика из Петербурга