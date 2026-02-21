Подполковник из Дагестана стал Героем России

Глава республики рассказал, что уже позвонил подполковнику, поздравил его с высоким званием и пожелал военной удачи. Также он поговорил по телефону с отцом Героя, поблагодарил его за воспитание сына.

"На передовой Саид не раз проявлял себя как настоящий боевой офицер и в самых сложных ситуациях доказывал, что на него можно положиться. Решительный, стойкий, надежный – именно такие командиры сегодня ведут наших бойцов вперед и приближают Победу!" – отметил Меликов.