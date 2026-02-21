Рейтинг@Mail.ru
Подполковник из Дагестана стал Героем России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 21.02.2026
Подполковник из Дагестана стал Героем России
Подполковник из Дагестана стал Героем России
Подполковник из Дагестана стал Героем России

Подполковник из Дагестана Саид Ибрагимов стал Героем России

© РИА Новости / Алексей Никольский Золотая медаль "Герой России"
 Золотая медаль Герой России
© РИА Новости / Алексей Никольский
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 21 фев - РИА Новости. Подполковник из Дагестана, командир батальона мотострелкового полка Саид Ибрагимов удостоен звания Героя России за подвиги в зоне специальной военной операции, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
"В канун Дня защитника Отечества у нас еще один повод для гордости – подполковник Саид Ибрагимов из Дагестана стал Героем России! Это 19-й наш земляк, который с начала СВО удостоен такого высокого звания. Родом из Дахадаевского района, окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, сегодня командует батальоном мотострелкового полка", – написал Меликов.
Глава республики рассказал, что уже позвонил подполковнику, поздравил его с высоким званием и пожелал военной удачи. Также он поговорил по телефону с отцом Героя, поблагодарил его за воспитание сына.
"На передовой Саид не раз проявлял себя как настоящий боевой офицер и в самых сложных ситуациях доказывал, что на него можно положиться. Решительный, стойкий, надежный – именно такие командиры сегодня ведут наших бойцов вперед и приближают Победу!" – отметил Меликов.
Герой России, начальник главного штаба ВВПОД Юнармия Владислав Головин на открытом диалоге с орлятами - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Герой России рассказал, как детские увлечения помогли ему в зоне СВО
19 декабря 2025, 09:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
