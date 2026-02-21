Восемь рейсов Nordwind задерживаются в аэропорту Оренбурга

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Восемь рейсов авиакомпании Nordwind задерживаются из-за введения в аэропорту Оренбурга ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщил авиаперевозчик.

Как отметили в авиакомпании, пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Nordwind рекомендует следить за статусом рейсов на сайте и информационных табло аэропортов.