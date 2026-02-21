Восемь рейсов Nordwind задерживаются в аэропорту Оренбурга

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Восемь рейсов авиакомпании Nordwind задерживаются из-за введения в аэропорту Оренбурга ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщил авиаперевозчик.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Оренбурга 20 февраля в 23.27 мск. Ограничения были сняты 21 февраля в 07.25 мск.
"В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Оренбург задерживается выполнение рейсов: EO/N4-433 Сочи - Оренбург от 20 февраля, EO/N4-434 Оренбург - Сочи от 20 февраля, 21 февраля - EO/N4-423 Сочи - Пермь, EO/N4-424 Пермь - Сочи, EO/N4-441 Сочи - Ульяновск, EO/N4-442 Ульяновск - Сочи, EO/N4-6503 Сочи - Санкт-Петербург, 22 февраля - EO/N4-6504 Санкт-Петербург - Архангельск", - говорится в сообщении.
Как отметили в авиакомпании, пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Nordwind рекомендует следить за статусом рейсов на сайте и информационных табло аэропортов.