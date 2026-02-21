"Монако" без Головина победил лидирующий в Лиге 1 "Ланс", отыграв два мяча

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Монако" на выезде обыграл "Ланс" в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в Лансе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе "Ланса" мячи забили Одсонн Эдуар (3-я минута) и Флорьян Товен (56). У "Монако" отличились Фоларин Балоган (62-я минута), Денис Закария (70) и Ансу Фати (72).

Российский футболист "Монако" Александр Головин не принимал участия в матче из-за красной карточки, полученной в прошлом туре.