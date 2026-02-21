Рейтинг@Mail.ru
"Монако" без Головина победил лидирующий в Лиге 1 "Ланс", отыграв два мяча - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Футбол
Футбол
 
21:07 21.02.2026 (обновлено: 21:23 21.02.2026)
"Монако" без Головина победил лидирующий в Лиге 1 "Ланс", отыграв два мяча
"Монако" на выезде обыграл "Ланс" в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
спорт, франция, чемпионат франции по футболу (лига 1), александр головин, денис закария, одсонн эдуар, монако, ланс, пари сен-жермен (псж)
Спорт, Франция, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Футбол, Александр Головин, Денис Закария, Одсонн Эдуар, Монако, Ланс, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Монако" на выезде обыграл "Ланс" в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Лансе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе "Ланса" мячи забили Одсонн Эдуар (3-я минута) и Флорьян Товен (56). У "Монако" отличились Фоларин Балоган (62-я минута), Денис Закария (70) и Ансу Фати (72).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
21 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Ланс
2 : 3
Монако
03‎’‎ • Одсонн Эдуард
(Адриен Томассон)
56‎’‎ • Флориан Товен
62‎’‎ • Фоларин Балогун
(Мамаду Кулибали)
70‎’‎ • Денис Закария
(Кайо)
72‎’‎ • Ансу Фати
Российский футболист "Монако" Александр Головин не принимал участия в матче из-за красной карточки, полученной в прошлом туре.
"Монако" поднялся на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 34 очка. "Ланс" прервал серию из трех побед в Лиге 1 и остается лидером чемпионата с 52 баллами, на одно очко опережая имеющий матч в запасе "Пари Сен-Жермен".
Полузащитник Монако Александр Головин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Тренер "Монако" Поконьоли расстроен удалением Головина в матче с "ПСЖ"
18 февраля, 07:35
 
