Хоккей
 
01:44 21.02.2026
Сборные США и Канады по хоккею сыграют в финале Олимпиады
Сборная США обыграла команду Словакии в полуфинале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии.
© REUTERS / Marton Monus
Хоккеист сборной США Дилан Ларкин празднует гол на Олимпиаде-2026
© REUTERS / Marton Monus
Хоккеист сборной США Дилан Ларкин празднует гол на Олимпиаде-2026. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сборная США обыграла команду Словакии в полуфинале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии.
Встреча в Милане завершилась со счетом 6:2 (2:0, 3:0, 1:2) в пользу американцев, в составе которых шайбы забросили Дилан Ларкин (5-я минута), Тейдж Томпсон (20), Джек Хьюз (33, 39), Джек Айкел (33) и Брэди Ткачук (51). У команды Словакии отличились Юрай Слафковски (45) и Павол Регенда (54).
Томпсон после второго периода не вышел из раздевалки. Перед этим он заблокировал мощный бросок.
Сборная США впервые с 2010 года вышла в финал Олимпиады. В матче за золото американцы в воскресенье сыграют против сборной Канады. В 2010 году команда США взяла серебро Игр, уступив канадцам.
Сборная Словакии сыграет в субботу в матче за бронзовые медали против команды Финляндии, которая является действующим победителем Олимпиады.
Теему Селянне (Финляндия), завоевавший бронзовую медаль на соревнованиях по хоккею среди мужчин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, во время медальной церемонии.
Селянне раскритиковал судейство полуфинала Олимпиады Канада - Финляндия
20 февраля, 23:14
 
