https://ria.ru/20260221/khokkey-2075909321.html
Сборные США и Канады по хоккею сыграют в финале Олимпиады
Сборные США и Канады по хоккею сыграют в финале Олимпиады - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Сборные США и Канады по хоккею сыграют в финале Олимпиады
Сборная США обыграла команду Словакии в полуфинале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T01:44:00+03:00
2026-02-21T01:44:00+03:00
2026-02-21T01:48:00+03:00
хоккей
спорт
сша
словакия
италия
тейдж томпсон
дилан ларкин
джек хьюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075357158_0:0:2650:1491_1920x0_80_0_0_ae89368b1a28c5d4dc5bd9128464848c.jpg
https://ria.ru/20260220/selyanne-2075896909.html
сша
словакия
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075357158_184:0:2487:1727_1920x0_80_0_0_22d871e9cbea237288c83a4aef07643f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сша, словакия, италия, тейдж томпсон, дилан ларкин, джек хьюз, зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, США, Словакия, Италия, Тейдж Томпсон, Дилан Ларкин, Джек Хьюз, Зимние Олимпийские игры 2026
Сборные США и Канады по хоккею сыграют в финале Олимпиады
Сборная США по хоккею победила словаков и сыграет в финале Олимпиады с канадцами