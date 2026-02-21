https://ria.ru/20260221/futbol-2076021937.html
"Интер" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии
Миланский "Интер" на выезде обыграл "Лечче" в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
