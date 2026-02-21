Рейтинг@Mail.ru
"Интер" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:05 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/futbol-2076021937.html
"Интер" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии
"Интер" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
"Интер" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии
Миланский "Интер" на выезде обыграл "Лечче" в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T22:05:00+03:00
2026-02-21T22:05:00+03:00
футбол
спорт
италия
серия а (чемпионат италии по футболу)
генрих мхитарян
интер
лечче
италия
серия а (чемпионат италии по футболу), генрих мхитарян, интер, лечче, дженоа, мануэль аканджи
Футбол, Спорт, Италия, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Генрих Мхитарян, Интер, Лечче, Дженоа, Мануэль Аканджи
"Интер" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии

"Интер" обыграл "Лечче" и продлил победную серию в чемпионате Италии до 7 матчей

© Фото : Соцсети "Интера"Футболисты "Интера"
Футболисты Интера - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Соцсети "Интера"
Футболисты "Интера". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Миланский "Интер" на выезде обыграл "Лечче" в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лечче, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Генрих Мхитарян (75-я минута) и Мануэль Аканджи (82).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
21 февраля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Лечче
0 : 2
Интер М
75‎’‎ • Генрих Мхитарян
82‎’‎ • Мануэль Аканджи
(Федерико Димарко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер", набравший 64 очка, лидирует в турнирной таблице Серии A. Команда одержала седьмую победу подряд и продлила серию без поражений в лиге до 14 игр. "Лечче" (24) располагается на 17-й позиции.
В следующем матче "Интер" 28 февраля примет "Дженоа", "Лечче" в тот же день на выезде встретится с "Комо".
23 февраля 2025, 21:29
 
