Баскетболисты УНИКСа разгромили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
Баскетбол
 
17:13 21.02.2026 (обновлено: 17:39 21.02.2026)
Баскетболисты УНИКСа разгромили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты УНИКСа разгромили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Баскетболисты УНИКСа разгромили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты казанского УНИКСа нанесли поражение саратовскому "Автодору" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
баскетбол
спорт
саратов
григорий мотовилов
автодор
уникс
единая лига втб
бк автодор
Новости
спорт, саратов, григорий мотовилов, автодор, уникс, единая лига втб, бк автодор
Баскетбол, Спорт, Саратов, Григорий Мотовилов, Автодор, УНИКС, Единая Лига ВТБ, БК Автодор
Баскетболисты УНИКСа разгромили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты УНИКСа обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : Пресс-служба УНИКСБаскетболисты клуба УНИКС
Баскетболисты клуба УНИКС - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Пресс-служба УНИКС
Баскетболисты клуба УНИКС. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа нанесли поражение саратовскому "Автодору" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в субботу в Саратове, завершилась поражением хозяев со счетом 65:101 (13:18, 14:22, 18:26, 20:35). Самым результативным игроком матча стал Маркус Бингэм из УНИКСа, в активе которого 26 очков. У "Автодора" больше всех очков набрал Григорий Мотовилов - 21.
Единая Лига ВТБ
21 февраля 2026 • начало в 15:00
Завершен
Автодор
65 : 101
УНИКС
Календарь Турнирная таблица История встреч
Казанский клуб одержал 25-ю победу в 28 матчах и идет на втором месте в турнирной таблице, "Автодор" (5 побед в 29 матчах) располагается на десятой позиции.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
"Зенит" разгромил "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
5 марта 2025, 21:24
 
БаскетболСпортСаратовГригорий МотовиловАвтодорУНИКСЕдиная Лига ВТББК Автодор
 
