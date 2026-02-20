МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Удар возмездия последовал незамедлительно: в ответ на атаки по гражданским объектам в России Вооруженные силы наказали неонацистов точными ударами на всех участках фронта. Подробности операции — в материале РИА Новости.

Огненный шквал в 141-м районе

Российские ВС атаковали объекты энергетики, используемой в интересах ВСУ, и местам подготовки БПЛА, сообщило Минобороны.

"Нанесено поражение складу горючего, объектам энергетики, используемым ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141-м районе", — говорится в сводке.

В том числе уничтожены бронетранспортер Bulldog производства Великобритании, две боевые бронированные машины "Казак", бронетранспортер Pasi финского производства, машины реактивной системы залпового огня "Град".

Точный прилет "Искандера"

Также российские войска поразили пусковую площадку ударных дронов ВСУ в районе Нежина в Черниговской области, о чем сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Ударом ОТРК "Искандер" уничтожена пусковая площадка и места хранения БПЛА дальнего действия ВСУ", — сказал собеседник агентства.

Потери противника составили более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов.

Уничтожили на месте

Несладко пришлось колумбийским наемникам, действовавшим в зоне группировки "Север". Как рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки с позывным Добрыня, их группу загнали в ловушку и уничтожили на границе Харьковской области.

"Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия", — сказал он.

Наемники повели себя предсказуемо: они оказались в засаде, где их встретили российские военные. После отказа сдаться между ними начался стрелковый бой, отметил Добрыня. В итоге иностранных боевиков уничтожили на месте.

"Гиацинт-С" наносит удар

Очередная своеобразная артиллерийская дуэль произошла между боевым расчетом САУ "Гиацинт-С" группировки "Днепр", когда наши бойцы уничтожили орудие Д-30 и укрепленные позиции ВСУ с личным составом на правом берегу Днепра.

После первого пристрелочного выстрела расчет получил корректировку от подразделения БПЛА, контролировавшего работу с воздуха. После повторного наведения расчет орудия за несколько точных попаданий уничтожил укрепления противника с живой силой.

"Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели", — написали на сайте Минобороны.

Бегут от дронов

Прекрасно проявили себя и войска беспилотных систем.

Расчеты дронов 58-й группировки "Днепр" ударили по пунктам управления и скоплениям личного состава ВСУ в районе Орехова в Запорожской области.

Операторы БПЛА группировки "Центр" уничтожили БМП и десант, а также разведдроны противника на Красноармейском направлении.

Боевые расчеты ударных БПЛА группировки войск "Восток" поразили огневые позиции артиллеристов ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.

Операторы дронов группировки войск "Север" уничтожили несколько тяжелых боевых дронов R-18 в Сумской области, сообщили в Минобороны.

Огненный град

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр", сбросив авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции по заранее заданным координатам.

"После подтверждения уничтожения цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — написали на сайте Минобороны.

А экипаж вертолета Ми-28НМ успешно выполнил боевое задание в зоне ответственности группировки войск "Восток".

Перед вылетом летчики получили точные координаты расположения опорного пункта ВСУ. Удар по разведанным целям был нанесен авиационными ракетами.