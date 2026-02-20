Рейтинг@Mail.ru
Мощный удар по бригаде Зеленского: какие цели поразили ВС России - РИА Новости, 20.02.2026
04:00 20.02.2026
Мощный удар по бригаде Зеленского: какие цели поразили ВС России
Мощный удар по бригаде Зеленского: какие цели поразили ВС России - РИА Новости, 20.02.2026
Мощный удар по бригаде Зеленского: какие цели поразили ВС России
Удар возмездия последовал незамедлительно: в ответ на атаки по гражданским объектам в России Вооруженные силы наказали неонацистов точными ударами на всех... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T04:00:00+03:00
2026-02-20T04:00:00+03:00
Мощный удар по бригаде Зеленского: какие цели поразили ВС России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Удар возмездия последовал незамедлительно: в ответ на атаки по гражданским объектам в России Вооруженные силы наказали неонацистов точными ударами на всех участках фронта. Подробности операции — в материале РИА Новости.

Огненный шквал в 141-м районе

Российские ВС атаковали объекты энергетики, используемой в интересах ВСУ, и местам подготовки БПЛА, сообщило Минобороны.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ возле подбитого бронеавтомобиля "Казак" в хуторе Бердин в Курской области
Военнослужащие ВС РФ возле подбитого бронеавтомобиля Казак в хуторе Бердин в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ возле подбитого бронеавтомобиля "Казак" в хуторе Бердин в Курской области
"Нанесено поражение складу горючего, объектам энергетики, используемым ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141-м районе", — говорится в сводке.
В том числе уничтожены бронетранспортер Bulldog производства Великобритании, две боевые бронированные машины "Казак", бронетранспортер Pasi финского производства, машины реактивной системы залпового огня "Град".

Точный прилет "Искандера"

Также российские войска поразили пусковую площадку ударных дронов ВСУ в районе Нежина в Черниговской области, о чем сообщили РИА Новости в силовых структурах.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
"Ударом ОТРК "Искандер" уничтожена пусковая площадка и места хранения БПЛА дальнего действия ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Потери противника составили более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов.

Уничтожили на месте

Несладко пришлось колумбийским наемникам, действовавшим в зоне группировки "Север". Как рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки с позывным Добрыня, их группу загнали в ловушку и уничтожили на границе Харьковской области.
"Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия", — сказал он.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий
Наемники повели себя предсказуемо: они оказались в засаде, где их встретили российские военные. После отказа сдаться между ними начался стрелковый бой, отметил Добрыня. В итоге иностранных боевиков уничтожили на месте.

"Гиацинт-С" наносит удар

Очередная своеобразная артиллерийская дуэль произошла между боевым расчетом САУ "Гиацинт-С" группировки "Днепр", когда наши бойцы уничтожили орудие Д-30 и укрепленные позиции ВСУ с личным составом на правом берегу Днепра.
После первого пристрелочного выстрела расчет получил корректировку от подразделения БПЛА, контролировавшего работу с воздуха. После повторного наведения расчет орудия за несколько точных попаданий уничтожил укрепления противника с живой силой.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО
"Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели", — написали на сайте Минобороны.

Бегут от дронов

Прекрасно проявили себя и войска беспилотных систем.
Расчеты дронов 58-й группировки "Днепр" ударили по пунктам управления и скоплениям личного состава ВСУ в районе Орехова в Запорожской области.
Операторы БПЛА группировки "Центр" уничтожили БМП и десант, а также разведдроны противника на Красноармейском направлении.
Боевые расчеты ударных БПЛА группировки войск "Восток" поразили огневые позиции артиллеристов ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА "Баба-яга" в зоне СВО
Военнослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА Баба-яга в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА "Баба-яга" в зоне СВО
Операторы дронов группировки войск "Север" уничтожили несколько тяжелых боевых дронов R-18 в Сумской области, сообщили в Минобороны.

Огненный град

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр", сбросив авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции по заранее заданным координатам.
"После подтверждения уничтожения цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — написали на сайте Минобороны.
А экипаж вертолета Ми-28НМ успешно выполнил боевое задание в зоне ответственности группировки войск "Восток".
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-28Н
Ударный вертолет Ми-28Н - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ми-28Н
Перед вылетом летчики получили точные координаты расположения опорного пункта ВСУ. Удар по разведанным целям был нанесен авиационными ракетами.
В целом российская армия продолжает наносить точные удары по противнику, неуклонно приближая дату окончания СВО.
 
 
 
