Бойцы "Севера" загнали в ловушку и уничтожили группу колумбийских наемников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 19.02.2026 (обновлено: 09:31 19.02.2026)
Бойцы "Севера" загнали в ловушку и уничтожили группу колумбийских наемников
Бойцы "Севера" загнали в ловушку и уничтожили группу колумбийских наемников - РИА Новости, 19.02.2026
Бойцы "Севера" загнали в ловушку и уничтожили группу колумбийских наемников
Бойцы "Севера" загнали в ловушку и ликвидировали группу колумбийских наемников на границе Харьковской области, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового... РИА Новости, 19.02.2026
https://ria.ru/20260216/miroshnik-2074615221.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Новости
Бойцы "Севера" загнали в ловушку и уничтожили группу колумбийских наемников

РИА Новости: ВС РФ загнали в ловушку и уничтожили группу колумбийских наемников

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Бойцы "Севера" загнали в ловушку и ликвидировали группу колумбийских наемников на границе Харьковской области, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки с позывным Добрыня.
"Попалась группа ДРГ колумбийцев. <...> Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия", — сказал он.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Родион Мирошник: иностранные наемники больше не хотят воевать за Украину
16 февраля, 11:00
Наемники повели себя предсказуемо: они оказались в засаде, где их встретили российские военные. После отказа сдаться между ними начался стрелковый бой, отметил "Добрыня".
Иностранных боевиков уничтожили на месте, при осмотре их вещей нашли колумбийские паспорта, которые затем передали в штаб, добавил он.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий. На деле же они становятся пушечным мясом, а командование плохо к ним относится. После гибели наниматели под разными предлогами не выплачивают их родственникам положенные компенсации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
