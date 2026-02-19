https://ria.ru/20260219/spetsoperatsiya-2075368347.html
Бойцы "Севера" загнали в ловушку и уничтожили группу колумбийских наемников
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Бойцы "Севера" загнали в ловушку и ликвидировали группу колумбийских наемников на границе Харьковской области, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки с позывным Добрыня.
"Попалась группа ДРГ колумбийцев. <...> Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия", — сказал он.
Наемники повели себя предсказуемо: они оказались в засаде, где их встретили российские военные. После отказа сдаться между ними начался стрелковый бой, отметил "Добрыня".
Иностранных боевиков уничтожили на месте, при осмотре их вещей нашли колумбийские паспорта, которые затем передали в штаб, добавил он.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ
обещаниями больших гонораров и комфортных условий. На деле же они становятся пушечным мясом, а командование плохо к ним относится. После гибели наниматели под разными предлогами не выплачивают их родственникам положенные компенсации.