Бойцы "Севера" загнали в ловушку и уничтожили группу колумбийских наемников

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Бойцы "Севера" загнали в ловушку и ликвидировали группу колумбийских наемников на границе Харьковской области, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки с позывным Добрыня.

"Попалась группа ДРГ колумбийцев. <...> Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия", — сказал он.

Наемники повели себя предсказуемо: они оказались в засаде, где их встретили российские военные. После отказа сдаться между ними начался стрелковый бой, отметил "Добрыня".

Иностранных боевиков уничтожили на месте, при осмотре их вещей нашли колумбийские паспорта, которые затем передали в штаб, добавил он.