ВС России уничтожили пусковую площадку БПЛА ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 19.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 19.02.2026 (обновлено: 09:28 19.02.2026)
ВС России уничтожили пусковую площадку БПЛА ВСУ в Черниговской области
Российские войска поразили пусковую площадку ударных дронов ВСУ в районе Нежина в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 19.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер"
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские войска поразили пусковую площадку ударных дронов ВСУ в районе Нежина в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Ударом ОТРК "Искандер" уничтожена пусковая площадка и места хранения БПЛА дальнего действия ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Мощные удары по ВСУ: какие цели поразили российские войска
16 февраля, 15:50
Потери противника составили более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов.
В ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
