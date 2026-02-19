https://ria.ru/20260219/spetsoperatsiya-2075371141.html
ВС России уничтожили пусковую площадку БПЛА ВСУ в Черниговской области
ВС России уничтожили пусковую площадку БПЛА ВСУ в Черниговской области
Российские войска поразили пусковую площадку ударных дронов ВСУ в районе Нежина в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 19.02.2026
