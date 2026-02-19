ВС России уничтожили пусковую площадку БПЛА ВСУ в Черниговской области

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские войска поразили пусковую площадку ударных дронов ВСУ в районе Нежина в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Ударом ОТРК "Искандер" уничтожена пусковая площадка и места хранения БПЛА дальнего действия ВСУ ", — сказал собеседник агентства.

Потери противника составили более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов.