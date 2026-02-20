https://ria.ru/20260220/tseremoniya-2075723070.html
Россияне примут участие в церемонии закрытия Олимпийских игр
спорт, италия, россия, верона, никита филиппов, зимние олимпийские игры 2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российские спортсмены, выступающие на Олимпийских играх в Италии, примут участие в церемонии закрытия Игр, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин.
На Олимпийских играх 2026 года россияне из-за санкций выступают в нейтральном статусе. Церемония закрытия пройдет в Вероне
22 февраля. Ски-альпинист Никита Филиппов
в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года в Италии
.
"Никита (Филиппов) примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Его пригласили еще вчера. Там и Аделия будет, и лыжники наши. Те спортсмены, у которых затягиваются старты до конца Игр, – все остаются на парад спортсменов в Вероне", - сказал Шабалин по телефону.