Россияне примут участие в церемонии закрытия Олимпийских игр
12:17 20.02.2026
Россияне примут участие в церемонии закрытия Олимпийских игр
Россияне примут участие в церемонии закрытия Олимпийских игр

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российские спортсмены, выступающие на Олимпийских играх в Италии, примут участие в церемонии закрытия Игр, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин.
На Олимпийских играх 2026 года россияне из-за санкций выступают в нейтральном статусе. Церемония закрытия пройдет в Вероне 22 февраля. Ски-альпинист Никита Филиппов в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года в Италии.
"Никита (Филиппов) примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Его пригласили еще вчера. Там и Аделия будет, и лыжники наши. Те спортсмены, у которых затягиваются старты до конца Игр, – все остаются на парад спортсменов в Вероне", - сказал Шабалин по телефону.
