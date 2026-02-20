Россияне примут участие в церемонии закрытия Олимпийских игр

"Никита (Филиппов) примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Его пригласили еще вчера. Там и Аделия будет, и лыжники наши. Те спортсмены, у которых затягиваются старты до конца Игр, – все остаются на парад спортсменов в Вероне", - сказал Шабалин по телефону.