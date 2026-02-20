Рейтинг@Mail.ru
В Москве высота снежного покрова достигла рекорда за 72 года наблюдений - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 20.02.2026 (обновлено: 17:26 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/sneg-2075815681.html
В Москве высота снежного покрова достигла рекорда за 72 года наблюдений
В Москве высота снежного покрова достигла рекорда за 72 года наблюдений - РИА Новости, 20.02.2026
В Москве высота снежного покрова достигла рекорда за 72 года наблюдений
Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 80 сантиметров. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:01:00+03:00
2026-02-20T17:26:00+03:00
москва
снегопад в москве
общество
евгений тишковец
тинао
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075761163_0:115:3136:1879_1920x0_80_0_0_07aced625c21d5b54a899a6625f6fbf7.jpg
https://ria.ru/20260220/moskva-2075744866.html
москва
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада
На Москву в очередной раз обрушился снежный циклон. Специалисты Комплекса городского хозяйства осуществляют непрерывный мониторинг состояния дорог. Проводят сплошное механизированное прометание проезжей части улиц и ключевых магистралей, пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Под особым контролем – подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы. Цикл работ будет повторять в соответствии с погодной ситуацией. Все городские службы работают в усиленном режиме.
2026-02-20T17:01
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075761163_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_b50002156117359fd0d7c674cdeda915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, снегопад в москве, общество, евгений тишковец, тинао
Москва, Снегопад в Москве, Общество, Евгений Тишковец, ТиНАО
В Москве высота снежного покрова достигла рекорда за 72 года наблюдений

РИА Новости: в Москве высота снежного покрова достигла 80 см

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Снег в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 80 сантиметров.
"Метеорологической обсерваторией МГУ отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений. В центре Москвы на станции Балчуг она оказалась лишь ненамного ниже и составила 77 сантиметров", — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Михаил Локощенко.
Люди и техника против рекордных сугробов. Как в Москве убирают снег
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.

Уборка снега на Красной площади в Москве

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

За сутки в столице выпало 28 миллиметров осадков — примерно 64 процента месячной нормы.

Уборка снега на Красной площади в Москве

За сутки в столице выпало 28 миллиметров осадков — примерно 64 процента месячной нормы.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).

Снег в Москве

Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.

Уборка снега в Москве

В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На улицы вышел весь парк коммунальной спецтехники.

Уборка снега в Москве

На улицы вышел весь парк коммунальной спецтехники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.

Уборка снега в Москве

Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Когда снегопад ослабел, приступили к очистке кровель, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

Уборка снега в Москве

Когда снегопад ослабел, приступили к очистке кровель, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.

Уборка снега в Москве

Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
1 из 8

За сутки в столице выпало 28 миллиметров осадков — примерно 64 процента месячной нормы.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8

В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
4 из 8

На улицы вышел весь парк коммунальной спецтехники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Когда снегопад ослабел, приступили к очистке кровель, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
7 из 8

Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 8
По его словам, до сегодняшнего дня абсолютный рекорд в 77 сантиметров был установлен 26 марта 2013 года.
Коммунальщики всю ночь устраняли последствия небывалого снегопада, накрывшего Москву в четверг.
— В уборке задействовали весь парк спецтехники, а также максимальное число сотрудников экстренных служб и крупных инженерных компаний.
— Городские службы продолжают непрерывно следить за состоянием улиц и дорог.
— Ночью и утром проезжую часть и пешеходные зоны, особенно подходы к остановкам и станциям метро, чистили по мере увеличения осадков, их также обработали противогололедными средствами.
Бьет все рекорды: как Москва справляется с последствиями мощного снегопада
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На Москву обрушился снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Циклон принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.

Снегопад в Москве

На Москву обрушился снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Циклон принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В очистке города от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний, весь парк спецтехники.

Уборка снега в Москве

В очистке города от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний, весь парк спецтехники.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

"Зима бьет все рекорды", — отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация крайне сложная, но город справится.

Уборка снега в Москве

"Зима бьет все рекорды", — отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация крайне сложная, но город справится.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.

Уборка снега в Москве

За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Уборка снега в Москве

Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

Снегопад в Москве

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.

Уборка снега в Москве

Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на улице и по возможности перенести поездки на личных автомобилях.

Снегопад в Москве

Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на улице и по возможности перенести поездки на личных автомобилях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Скорее всего, обновится и максимум высоты снежного покрова этой зимы. Сейчас он составляет 61 сантиметр.

Снегопад в Москве

Скорее всего, обновится и максимум высоты снежного покрова этой зимы. Сейчас он составляет 61 сантиметр.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Часть собранного снега сразу вывозится на снегоплавильные пункты для утилизации.

Уборка снега в Москве

Часть собранного снега сразу вывозится на снегоплавильные пункты для утилизации.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Предполагается, что метель закончится к утру 20 февраля. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.

Снегопад в Москве

Предполагается, что метель закончится к утру 20 февраля. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Уборка снега на Садовом кольце в Москве.

Уборка снега на Садовом кольце в Москве во время снегопада

Уборка снега на Садовом кольце в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
12 из 12

На Москву обрушился снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Циклон принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 12

В очистке города от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний, весь парк спецтехники.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 12

"Зима бьет все рекорды", — отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация крайне сложная, но город справится.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 12

За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 12

Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на улице и по возможности перенести поездки на личных автомобилях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 12

Скорее всего, обновится и максимум высоты снежного покрова этой зимы. Сейчас он составляет 61 сантиметр.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Часть собранного снега сразу вывозится на снегоплавильные пункты для утилизации.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Предполагается, что метель закончится к утру 20 февраля. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 12

Уборка снега на Садовом кольце в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
12 из 12
— Руководители предприятий Комплекса городского хозяйства, аварийные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов дежурят круглосуточно.
— На МКАД и в ТиНАО работают тягачи и тяжелые автокраны для оказания помощи водителям большегрузов.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУборка снега на Садовом кольце в Москве во время снегопада
Уборка снега на Садовом кольце в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Уборка снега на Садовом кольце в Москве во время снегопада
— В отчистке ж/д путей задействовали технику на комбинированном ходу: она может передвигаться как по железной, так и по автодороге.
— Сегодня коммунальщики начали очищать от снега и наледи кровли многоквартирных домов, фасады, водосборные желоба и водостоки.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве
— В столичных аэропортах отменили 16 рейсов, один самолет ушел на запасной аэродром.
— Снежная погода сохранится в Москве еще как минимум пять дней.
За минувшие сутки в столице выпало около 64% месячной нормы осадков. Это максимальный показатель за 56 лет. Циклон "Валли" принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.
Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, климатический лимит за февраль уже практически исчерпан. При этом в День защитника Отечества в городе ожидается новый мощный снегопад.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Экологи предупредили о последствиях снегопадов в Москве
Вчера, 13:10
 
МоскваСнегопад в МосквеОбществоЕвгений ТишковецТиНАО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала