В Москве высота снежного покрова достигла рекорда за 72 года наблюдений

Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.

Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.

В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.

Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.

Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.

Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.

Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.

Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.

В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.

В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.

Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).

Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.

По его словам, до сегодняшнего дня абсолютный рекорд в 77 сантиметров был установлен 26 марта 2013 года.

— В уборке задействовали весь парк спецтехники, а также максимальное число сотрудников экстренных служб и крупных инженерных компаний.

— Ночью и утром проезжую часть и пешеходные зоны, особенно подходы к остановкам и станциям метро, чистили по мере увеличения осадков, их также обработали противогололедными средствами.

Предполагается, что метель закончится к утру 20 февраля. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.

Скорее всего, обновится и максимум высоты снежного покрова этой зимы. Сейчас он составляет 61 сантиметр.

Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на улице и по возможности перенести поездки на личных автомобилях.

Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.

За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.

"Зима бьет все рекорды", — отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация крайне сложная, но город справится.

На Москву обрушился снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Циклон принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.

Предполагается, что метель закончится к утру 20 февраля. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.

Предполагается, что метель закончится к утру 20 февраля. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.

Скорее всего, обновится и максимум высоты снежного покрова этой зимы. Сейчас он составляет 61 сантиметр.

Скорее всего, обновится и максимум высоты снежного покрова этой зимы. Сейчас он составляет 61 сантиметр.

Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на улице и по возможности перенести поездки на личных автомобилях.

Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на улице и по возможности перенести поездки на личных автомобилях.

Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.

Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.

За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.

За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.

"Зима бьет все рекорды", — отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация крайне сложная, но город справится.

"Зима бьет все рекорды", — отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация крайне сложная, но город справится.

На Москву обрушился снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Циклон принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.

На Москву обрушился снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Циклон принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.

Уборка снега на Садовом кольце в Москве во время снегопада

Уборка снега на Садовом кольце в Москве во время снегопада

— В отчистке ж/д путей задействовали технику на комбинированном ходу: она может передвигаться как по железной, так и по автодороге.

— Сегодня коммунальщики начали очищать от снега и наледи кровли многоквартирных домов, фасады, водосборные желоба и водостоки.

— Снежная погода сохранится в Москве еще как минимум пять дней.

За минувшие сутки в столице выпало около 64% месячной нормы осадков. Это максимальный показатель за 56 лет. Циклон "Валли" принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.