В Москве высота снежного покрова достигла рекорда за 72 года наблюдений

Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.
За сутки в столице выпало 28 миллиметров осадков — примерно 64 процента месячной нормы.
Сугробы выросли до 77 сантиметров, перекрыв рекорд для 20 февраля (64 сантиметра — в 1966, 1994 и 2024 годах).
В этих условиях городские службы работают круглосуточно, расчищая ключевые магистрали, улицы и дворы, пешеходные зоны и тротуары.
На улицы вышел весь парк коммунальной спецтехники.
Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обработали их от гололеда.
Когда снегопад ослабел, приступили к очистке кровель, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.
Москвичей призывают быть предельно внимательными на улице и по возможности не пользоваться личными авто.
На Москву обрушился снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Циклон принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.
В очистке города от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний, весь парк спецтехники.
"Зима бьет все рекорды", — отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация крайне сложная, но город справится.
За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.
Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети.
Аварийные бригады дежурят круглосуточно.
Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.
Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на улице и по возможности перенести поездки на личных автомобилях.
Скорее всего, обновится и максимум высоты снежного покрова этой зимы. Сейчас он составляет 61 сантиметр.
Часть собранного снега сразу вывозится на снегоплавильные пункты для утилизации.
Предполагается, что метель закончится к утру 20 февраля. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.
Уборка снега на Садовом кольце в Москве.
