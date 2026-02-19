Рейтинг@Mail.ru
Бьет все рекорды: как Москва справляется с последствиями мощного снегопада
18:30 19.02.2026 (обновлено: 20:36 19.02.2026)
Бьет все рекорды: как Москва справляется с последствиями мощного снегопада
Бьет все рекорды: как Москва справляется с последствиями мощного снегопада
2026
Бьет все рекорды: как Москва справляется с последствиями мощного снегопада

На Москву обрушился снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Циклон принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.

На Москву обрушился снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Циклон принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В очистке города от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний, весь парк спецтехники.

В очистке города от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний, весь парк спецтехники.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

"Зима бьет все рекорды", — отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация крайне сложная, но город справится.

"Зима бьет все рекорды", — отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация крайне сложная, но город справится.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.

За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.

Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на улице и по возможности перенести поездки на личных автомобилях.

Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на улице и по возможности перенести поездки на личных автомобилях.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Скорее всего, обновится и максимум высоты снежного покрова этой зимы. Сейчас он составляет 61 сантиметр.

Скорее всего, обновится и максимум высоты снежного покрова этой зимы. Сейчас он составляет 61 сантиметр.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Часть собранного снега сразу вывозится на снегоплавильные пункты для утилизации.

Часть собранного снега сразу вывозится на снегоплавильные пункты для утилизации.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Предполагается, что метель закончится к утру 20 февраля. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.

Предполагается, что метель закончится к утру 20 февраля. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Уборка снега на Садовом кольце в Москве.

Уборка снега на Садовом кольце в Москве.

