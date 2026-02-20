Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, кто летел на неизвестном лайнере через Россию - РИА Новости, 20.02.2026
13:12 20.02.2026 (обновлено: 15:58 20.02.2026)
Стало известно, кто летел на неизвестном лайнере через Россию
Стало известно, кто летел на неизвестном лайнере через Россию
Неизвестный американский самолет, летевший из Вашингтона и пересекший Россию с севера на юг, а затем приземлившийся в Ташкенте, оказался бортом, на котором... РИА Новости, 20.02.2026
в мире, вашингтон (штат), ташкент, узбекистан, шавкат мирзиеев
В мире, Вашингтон (штат), Ташкент, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
Стало известно, кто летел на неизвестном лайнере через Россию

FlightAware: неизвестный лайнер, летевший из США, оказался самолетом Мирзиёева

Самолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Неизвестный американский самолет, летевший из Вашингтона и пересекший Россию с севера на юг, а затем приземлившийся в Ташкенте, оказался бортом, на котором президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся из США, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.
Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на сервис Flightradar24 сообщили, что неизвестный борт типа Boeing 787-8 Dreamliner вылетел с авиабазы у Вашингтона, пролетел над Гренландией, затем пересек границу России в Мурманской области, а потом из Оренбургской области вошел в воздушное пространство Казахстана.
По данным сервиса FlightAware, борт № 1 президента Узбекистана вылетел с авиабазы Эндрюс 19 февраля в 14:12 (22:12 мск) местного времени и приземлился в Ташкенте 20 февраля в 12:13 (10:13 мск).
Мирзиёев 17-19 февраля посетил Вашингтон для участия в первом заседании Совета мира по Газе. Минувшей ночью пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что по окончании мероприятий в Вашингтоне Мирзиёев отбыл в Ташкент.
"День выдался невероятно длинным, но даже сейчас, когда лайнер берет курс на Ташкент, работа в самолете кипит. В ходе 12-часового перелета борт номер один станет полноценным воздушным штабом", — написал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в Telegram-канале.
По его словам, Мирзиёев в ходе полета продолжил обсуждение итогов визита с членами делегации, провел серию телефонных разговоров и видеоконференций с руководителями отраслевых ведомств и регионов.
В миреВашингтон (штат)ТашкентУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
