Стало известно, кто летел на неизвестном лайнере через Россию

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Неизвестный американский самолет, летевший из Вашингтона и пересекший Россию с севера на юг, а затем приземлившийся в Ташкенте, оказался бортом, на котором президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся из США, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.
Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на сервис Flightradar24 сообщили, что неизвестный борт типа Boeing 787-8 Dreamliner вылетел с авиабазы у Вашингтона, пролетел над Гренландией, затем пересек границу России в Мурманской области, а потом из Оренбургской области вошел в воздушное пространство Казахстана.
По данным сервиса FlightAware, борт № 1 президента Узбекистана вылетел с авиабазы Эндрюс 19 февраля в 14:12 (22:12 мск) местного времени и приземлился в Ташкенте 20 февраля в 12:13 (10:13 мск).
Мирзиёев 17-19 февраля посетил Вашингтон для участия в первом заседании Совета мира по Газе. Минувшей ночью пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что по окончании мероприятий в Вашингтоне Мирзиёев отбыл в Ташкент.
"День выдался невероятно длинным, но даже сейчас, когда лайнер берет курс на Ташкент, работа в самолете кипит. В ходе 12-часового перелета борт номер один станет полноценным воздушным штабом", — написал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в Telegram-канале.
По его словам, Мирзиёев в ходе полета продолжил обсуждение итогов визита с членами делегации, провел серию телефонных разговоров и видеоконференций с руководителями отраслевых ведомств и регионов.
